Сборная Украины по футболу назвала состав футболистов, которых вызвали на заключительные матчи группового этапа квалификации на чемпионат мира-2026. Сине-желтым предстоит сыграть против Франции и Исландии.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Состав сборной Украины на матчи против Франции и Исландии

Тренерский штаб Сергея Реброва вызвал 25 футболистов, еще девять исполнителей находятся в резервном списке.

Сейчас смотрят

Вратари: Евгений Волынец (Полесье Житомир), Анатолий Трубин (Бенфика, Португалия), Дмитрий Разник (Шахтер).

Евгений Волынец (Полесье Житомир), Анатолий Трубин (Бенфика, Португалия), Дмитрий Разник (Шахтер). Защитники: Илья Забарный (ПСЖ, Франция), Александр Сваток (Остин, США), Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все – Шахтер), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Богдан Михайличенко (Полесье), Александр Караваев (Динамо Киев), Арсений Батагов (Трабзонспор, Турция).

Илья Забарный (ПСЖ, Франция), Александр Сваток (Остин, США), Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все – Шахтер), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Богдан Михайличенко (Полесье), Александр Караваев (Динамо Киев), Арсений Батагов (Трабзонспор, Турция). Полузащитники: Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия), Иван Калюжный (Металлист 1925), Николай Шапаренко, Владимир Бражко (оба – Динамо Киев), Георгий Судаков (Бенфика, Португалия), Олег Очеретько (Шахтер), Алексей Гуцуляк (Полесье), Руслан Малиновский (Дженоа, Италия), Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Александр Зубков (Трабзонспор, Турция).

Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия), Иван Калюжный (Металлист 1925), Николай Шапаренко, Владимир Бражко (оба – Динамо Киев), Георгий Судаков (Бенфика, Португалия), Олег Очеретько (Шахтер), Алексей Гуцуляк (Полесье), Руслан Малиновский (Дженоа, Италия), Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Александр Зубков (Трабзонспор, Турция). Нападающие: Артем Довбик (Рома, Италия), Владислав Ванат (Жирона, Испания), Роман Яремчук (Олимпиакос, Греция).

Резервный список: Руслан Нещерет, Константин Вивчаренко, Александр Тимчик, Александр Пихаленок, Назар Волошин (все – Динамо Киев), Максим Таловеров (Сток Сити, Англия), Артем Бондаренко, Егор Назарина (оба – Шахтер), Александр Назаренко, Владислав Велетень (оба – Полесье).

Сине-желтые начнут тренировочный сбор в понедельник, 10 ноября.

Против Франции сборная Украины сыграет в Париже 13 ноября, а игра против Исландии состоится в Варшаве 16 ноября.

В квартете D после четырех туров сине-желтые занимают второе место, имея в активе 7 очков. Лидером группы является сборная Франции (10), третье место занимает Исландия (4), а замыкает таблицу Азербайджан (1).

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.