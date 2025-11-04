Сборная Украины объявила состав на матчи против Франции и Исландии в отборе ЧМ-2026
Сборная Украины по футболу назвала состав футболистов, которых вызвали на заключительные матчи группового этапа квалификации на чемпионат мира-2026. Сине-желтым предстоит сыграть против Франции и Исландии.
Об этом сообщает официальный сайт УАФ.
Состав сборной Украины на матчи против Франции и Исландии
Тренерский штаб Сергея Реброва вызвал 25 футболистов, еще девять исполнителей находятся в резервном списке.
- Вратари: Евгений Волынец (Полесье Житомир), Анатолий Трубин (Бенфика, Португалия), Дмитрий Разник (Шахтер).
- Защитники: Илья Забарный (ПСЖ, Франция), Александр Сваток (Остин, США), Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все – Шахтер), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Богдан Михайличенко (Полесье), Александр Караваев (Динамо Киев), Арсений Батагов (Трабзонспор, Турция).
- Полузащитники: Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия), Иван Калюжный (Металлист 1925), Николай Шапаренко, Владимир Бражко (оба – Динамо Киев), Георгий Судаков (Бенфика, Португалия), Олег Очеретько (Шахтер), Алексей Гуцуляк (Полесье), Руслан Малиновский (Дженоа, Италия), Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Александр Зубков (Трабзонспор, Турция).
- Нападающие: Артем Довбик (Рома, Италия), Владислав Ванат (Жирона, Испания), Роман Яремчук (Олимпиакос, Греция).
Резервный список: Руслан Нещерет, Константин Вивчаренко, Александр Тимчик, Александр Пихаленок, Назар Волошин (все – Динамо Киев), Максим Таловеров (Сток Сити, Англия), Артем Бондаренко, Егор Назарина (оба – Шахтер), Александр Назаренко, Владислав Велетень (оба – Полесье).
Сине-желтые начнут тренировочный сбор в понедельник, 10 ноября.
Против Франции сборная Украины сыграет в Париже 13 ноября, а игра против Исландии состоится в Варшаве 16 ноября.
В квартете D после четырех туров сине-желтые занимают второе место, имея в активе 7 очков. Лидером группы является сборная Франции (10), третье место занимает Исландия (4), а замыкает таблицу Азербайджан (1).