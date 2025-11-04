Збірна України з футболу назвала склад футболістів, яких викликали на заключні матчі групового етапу кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Синьо-жовтим належить зіграти проти Франції та Ісландії.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Склад збірної України на матчі проти Франції та Ісландії

Тренерський штабі Сергія Реброва викликав 25 футболістів, ще дев’ятеро виконавців перебувають у резервному списку.

Воротарі: Євгеній Волинець (Полісся Житомир), Анатолій Трубін (Бенфіка, Португалія), Дмитро Різник (Шахтар ).

Захисники: Ілля Забарний (ПСЖ, Франція), Олександр Сваток (Остін, США), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі – Шахтар), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Богдан Михайліченко (Полісся), Олександр Караваєв (Динамо Київ), Арсеній Батагов (Трабзонспор, Туреччина).

Півзахисники: Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія), Іван Калюжний (Металіст 1925), Микола Шапаренко, Володимир Бражко (обидва – Динамо Київ), Георгій Судаков (Бенфіка, Португалія), Олег Очеретько (Шахтар), Олексій Гуцуляк (Полісся), Руслан Маліновський (Дженоа, Італія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Олександр Зубков (Трабзонспор, Туреччина).

Нападники: Артем Довбик (Рома, Італія), Владислав Ванат (Жирона, Іспанія), Роман Яремчук (Олімпіакос, Греція).

Резервний список: Руслан Нещерет, Костянтин Вівчаренко, Олександр Тимчик, Олександр Піхальонок, Назар Волошин (усі – Динамо Київ), Максим Таловєров (Сток Сіті, Англія), Єгор Назарина, Артем Бондаренко (обидва – Шахтар), Олександр Назаренко, Владислав Велетень (обидва – Полісся).

Синьо-жовті розпочнуть тренувальний збір у понеділок, 10 листопада.

Проти Франції збірна України зіграє у Парижі 13 листопада, а гра проти Ісландії відбудеться у Варшаві 16 листопада.

У квартеті D після чотирьох турів синьо-жовті посідають другу сходинку, маючи в активі 7 очок. Лідером групи є збірна Франції (10), третю сходинку посідає Ісландія (4), а замикає таблицю Азербайджан (1).

