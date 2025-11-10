Президент США Дональд Трамп стал первым действующим президентом за почти полвека, который посетил матч регулярного сезона НФЛ, посмотрев часть игры между Вашингтон Командерс и Детройт Лайонс.

Об этом сообщает американский CBS News.

Трамп посетил матч НФЛ, где его освистали

Во время футбольного матча НФЛ глава Белого дома пролетел на борту самолета Air Force над стадионом Нортвест в Мэриленде.

Air Force One makes a stunning flyover as the @Commanders and @Lions battle at Northwest Stadium in Landover, Maryland pic.twitter.com/GeMBM6UMDW — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 9, 2025

В конце первого тайма на видеоэкране появилось изображение Трампа в ложе рядом со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном и министром войны Пит Хэгсетом. Тогда некоторые зрители освистали президента.

Также свист был слышен в перерыве между таймами, когда диктор на стадионе представил Трампа.

Освистывание продолжалось, пока Трамп зачитывал присягу для военнослужащих, которую они должны были произнести в рамках церемонии зачисления в ряды вооруженных сил, которая проходила на поле во время перерыва в игре.

This is brutal. Trump just got LOUDLY booed at the Commanders game. Americans hate him. So humiliating for Trump. pic.twitter.com/swcYL50kpg — Harry Sisson (@harryjsisson) November 9, 2025

Во время третьего периода Трамп присоединился к комментаторам Fox Кенни Альберту и Джонатану Вилме для примерно восьмиминутной беседы.

Альберт спросил Трампа о времени, когда он играл в футбол в средней школе в Нью-Йоркской военной академии.

– Я играл на позиции тайт-энда (атакующая позиция в американском футболе, – Ред.), но это был не совсем такой футбол, как этот. Это было немного легче. Это было не так сложно, – сказал Трамп.

Издание пишет, что до этого только дважды президент США посещал матч НФЛ во время регулярного сезона, находясь в должности: Ричард Никсон в 1969 году и Джимми Картер в 1978 году.

Трамп стал первым действующим президентом, который посетил Суперкубок. Это произошло в феврале этого года, когда Филадельфия Иглс победила Канзас-Сити Чифс со счетом 40:22.

