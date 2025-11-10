Президент США Дональд Трамп став першим чинним президентом за майже пів століття, який відвідав матч регулярного сезону НФЛ, подивившись частину гри між Вашингтон Командерс та Детройт Лайонс.

Про це повідомляє американський CBS News.

Трамп відвідав матч НФЛ, де його освистали

Під час футбольного матчу НФЛ глава Білого дому пролетів на борту літака Air Force над стадіоном Нортвест у Меріленді.

Air Force One makes a stunning flyover as the @Commanders and @Lions battle at Northwest Stadium in Landover, Maryland pic.twitter.com/GeMBM6UMDW — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 9, 2025

У кінці першого тайму на відеоекрані з’явилося зображення Трампа у ложі поруч зі спікером Палати представників Майком Джонсоном і міністром війни Пітом Гегсетом. Тоді деякі глядачі освистали президента.

Також свист було чути у перерві між таймами, коли диктор на стадіоні представив Трампа.

Освистування продовжувалося, поки Трамп зачитував присягу для військовослужбовців, яку вони мали виголосити в межах церемонії зарахування до лав збройних сил, що відбувалася на полі під час перерви в грі.

This is brutal. Trump just got LOUDLY booed at the Commanders game. Americans hate him. So humiliating for Trump. pic.twitter.com/swcYL50kpg — Harry Sisson (@harryjsisson) November 9, 2025

Під час третього періоду Трамп приєднався до коментаторів Fox Кенні Альберта та Джонатана Вілми для приблизно восьмихвилинної розмови.

Альберт запитав Трампа про час, коли він грав у футбол у середній школі в Нью-Йоркській військовій академії.

– Я грав на позиції тайтенда (атакувальна позиція в американському футболі, – Ред.), але це був не зовсім такий футбол, як цей. Це було трохи легше. Це не було так важко, – сказав Трамп.

Видання пише, що до цього лише двічі президент США відвідував матч НФЛ під час регулярного сезону, перебуваючи на посаді: Річард Ніксон у 1969 році та Джиммі Картер у 1978 році.

Трамп став першим чинним президентом, який відвідав Суперкубок. Це сталося цього року у лютому, коли Філадельфія Іглз перемогла Канзас-Сіті Чіфс з рахунком 40:22.

