Игра покажет: Ребров отреагировал на жеребьевку плей-офф отбора на ЧМ-2026
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на результаты жеребьевки плей-офф отбора на ЧМ-2026. Сине-желтым в соперники выпала сборная Швеции.
В случае победы в первом матче в финальной игре за путевку они сойдутся с победителем пары Польша – Албания.
Ребров отреагировал на жеребьевку плей-офф к ЧМ-2026
Наставник сине-желтых отреагировал на слова главного тренера шведской команды Грэма Поттера, который назвал жеребьевку “отличным шансом” выйти на чемпионат мира.
– Думаю, это хорошая мотивация для игроков. Я не знаю, как для них (сборной Швеции, – Ред.), отличный шанс или не отличный, но игра покажет, – сказал Ребров.
Он отметил, что очень важно, в каких кондициях подойдут команды. Ребров добавил, что в этом отборочном цикле Швеция почти все матчи не играла в оптимальном составе из-за травмированных.
По словам Реброва, он с тренерским штабом уже начали подготовку к матчу со Швецией.
Также они будут просматривать кандидатов в национальную команду, потому что, по словам тренера, “сейчас есть достаточная конкуренция почти на всех позициях”.
– Надо выбирать игроков, которые действительно будут играть в марте. Поэтому работы много, будем готовиться, – добавил он.
По словам Реброва, важно также скорректировать соревнования чемпионата Украины, чтобы футболисты сборной, которые выступают в УПЛ, могли в оптимальной форме подойти к матчам плей-офф отбора.
Например, тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо призвал руководство Серии А рассмотреть возможность приостановки чемпионата перед решающими матчами команды в отборе.
Матч против Швеции подопечные Реброва сыграют 26 марта, тогда как потенциальный финал плей-офф запланирован на 31 марта. Победитель получит путевку на ЧМ-2026.