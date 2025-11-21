Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на результаты жеребьевки плей-офф отбора на ЧМ-2026. Сине-желтым в соперники выпала сборная Швеции.

В случае победы в первом матче в финальной игре за путевку они сойдутся с победителем пары Польша – Албания.

Ребров отреагировал на жеребьевку плей-офф к ЧМ-2026

Наставник сине-желтых отреагировал на слова главного тренера шведской команды Грэма Поттера, который назвал жеребьевку “отличным шансом” выйти на чемпионат мира.

– Думаю, это хорошая мотивация для игроков. Я не знаю, как для них (сборной Швеции, – Ред.), отличный шанс или не отличный, но игра покажет, – сказал Ребров.

Он отметил, что очень важно, в каких кондициях подойдут команды. Ребров добавил, что в этом отборочном цикле Швеция почти все матчи не играла в оптимальном составе из-за травмированных.

По словам Реброва, он с тренерским штабом уже начали подготовку к матчу со Швецией.

Также они будут просматривать кандидатов в национальную команду, потому что, по словам тренера, “сейчас есть достаточная конкуренция почти на всех позициях”.

– Надо выбирать игроков, которые действительно будут играть в марте. Поэтому работы много, будем готовиться, – добавил он.

По словам Реброва, важно также скорректировать соревнования чемпионата Украины, чтобы футболисты сборной, которые выступают в УПЛ, могли в оптимальной форме подойти к матчам плей-офф отбора.

Например, тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо призвал руководство Серии А рассмотреть возможность приостановки чемпионата перед решающими матчами команды в отборе.

Матч против Швеции подопечные Реброва сыграют 26 марта, тогда как потенциальный финал плей-офф запланирован на 31 марта. Победитель получит путевку на ЧМ-2026.

Источник : Суспільне

