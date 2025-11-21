Головний тренер збірної України Сергій Ребров відреагував на результати жеребкування плейоф відбору на ЧС-2026. Синьо-жовтим у суперники випала збірна Швеції.

У разі перемоги у першому матчі у фінальній грі за путівку вони зійдуться з переможцем пари Польща – Албанія.

Ребров відреагував на жеребкування плеойф до ЧС-2026

Наставник синьо-жовтих відреагував на слова головного тренера шведської команди Грема Поттера, який назвав жереб “чудовим шансом” вийти на чемпіонат світу.

Зараз дивляться

– Думаю, це гарна мотивація для гравців. Я не знаю, як для них (збірної Швеції, – Ред.), чудовий шанс чи не чудовий, але гра покаже, — сказав Ребров.

Він зазначив, що дуже важливо, в яких кондиціях підійдуть команди. Ребров додав, що у цьому відбірковому циклі Швеція майже усі матчі не грала в оптимальному складі через травмованих.

За словами Реброва, що він з тренерським штабом вже розпочали підготовку до матчу зі Швецією.

Також вони переглядатимуть кандидатів у національну команду, бо за словами тренера, “зараз є достатня конкуренція майже на всіх позиціях”.

– Треба обирати гравців, які дійсно будуть грати в березні. Тому роботи багато, будемо готуватися, – додав він.

За словами Реброва важливо також скорегувати змагання чемпіонату України, щоб футболісти збірної, які виступають в УПЛ, могли в оптимальній формі підійти до матчів плейоф відбору.

Наприклад, тренер збірної Італії Дженнаро Гаттузо закликав керівництво Серії А розглянути можливість призупинення чемпіонату перед вирішальними матчами команди у відборі.

Матч проти Швеції підопічні Реброва зіграють 26 березня, тоді як потенційний фінал плейоф запланований на 31 березня. Переможець отримає путівку на ЧС-2026.

Джерело : Суспільне

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.