После очередного блока матчей в еврокубках, УЕФА обнародовала обновленную таблицу коэффициентов, где изменения коснулись и Украины. Результаты Шахтера и Динамо по-разному повлияли на общее положение.

Какое место занимает Украина в таблице коэффициентов УЕФА, читайте в нашем материале.

Выступления украинских клубов в Лиге конференций

Шахтер провел очень важный матч на выезде и одержал победу 2:0 над Хамрун Спартанс. Этот успех окончательно обеспечил команде место в плей-офф Лиги конференций и позволил серьезно приблизиться к прямому выходу в 1/8 финала. Перед последним туром дончанам достаточно сыграть вничью дома против хорватской Риеки, чтобы гарантировать себе максимально удобную позицию.

Зато Динамо не смогло зацепиться за очки во Флоренции, уступив Фиорентине 1:2. Таким образом, киевляне потеряли шансы продолжить сезон в турнире. Их матч против Ноа в последнем туре не будет иметь никакого турнирного влияния, ведь результат уже не изменит их положение в группе.

Таблица коэффициентов УЕФА: место Украины

Благодаря победе дончан в рейтинговую копилку Украины добавилось сразу несколько компонентов.

Более того, запас потенциальных баллов еще не исчерпан. Если Шахтер закончит группу на первой позиции, к общему результату могут добавить 4 очка за победу в группе и еще 0,5 балла за выход напрямую в 1/8 финала. Итак, если дончане одержат победу, это существенно повлияет на таблицу коэффициентов УЕФА и позицию Украины.

На сегодняшний день в сезоне 2025/26 Украина находится на 15-м месте среди всех футбольных ассоциаций.

Если же смотреть на пятилетний рейтинг, который определяет количество мест в еврокубках, Украина занимает 25-е место (23,256).

Таблица коэффициентов УЕФА 5 тур

Последний матч группового этапа Лиги конференций имеет стратегическое значение. Очередная победа Шахтера может существенно увеличить шансы Украины подняться максимально близко к топ-22 европейских ассоциаций.

Попадание в эту группу важно тем, что чемпион УПЛ в сезоне 2027/28 будет стартовать не с первого, а со второго раунда квалификации Лиги чемпионов, что значительно облегчает путь к групповому этапу.

Отдельно стоит упомянуть и клубный рейтинг, ведь Шахтер после последнего успеха поднялся на 47-ю позицию среди европейских клубов, тогда как Динамо сейчас находится на 115-м месте.

