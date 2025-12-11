Донецкий Шахтер одержал победу над мальтийским Хамрун Спартанс в пятом туре основного этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2025/26.

Матч Хамрун – Шахтер состоялся на Национальном стадионе Та’Кали на Мальте и завершился победой горняков со счетом 2:0. Благодаря этому подопечные Арды Турана обеспечили себе участие в плей-офф турнира.

Хамрун – Шахтер: как прошел матч

В первом тайме забить голы не удалось, хотя Шахтер нанес шесть ударов по воротам соперников против трех у хозяев.

Хамрун в середине первого тайма создал опасный момент, но защитникам горняков удалось выбить мяч после подачи в штрафную площадь от Рафаэля Компри. Впоследствии Шахтер ответил, но мяч после удара Лукаса Феррейры оказался в руках голкипера мальтийского клуба.

Открыть счет Шахтеру удалось уже после перерыва. Иракли Азаров прострелил в штрафную Хамруна, где Лука Мейреллиш головой переправил мяч в сетку ворот.

Через три минуты горняки забили второй гол. На этот раз отличился Исаке Силва после паса от Педриньо.

В конце матча Шахтер претендовал на пенальти, но в итоге Эгиналду получил желтую карточку за симуляцию, что подтвердили рефери на VAR.

Благодаря победе Шахтер набрал 12 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице Лиги конференций, уступая только французскому Страсбургу, у которого 13 баллов.

Заключительный матч основного этапа Лиги конференций Шахтер проведет против хорватской Риеки в четверг, 18 декабря. После этого станет известно, удалось ли горнякам остаться в первой восьмерке, которая гарантирует прямое попадание в 1/8 финала. Ведь команды, которые займут места с девятого по 24-е, будут играть в стыковых матчах.

