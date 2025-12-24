Польский голкипер Барселоны Войцех Щенсный провел матч 17-го тура Ла Лиги против Вильярреала на скамейке запасных, но оказался в центре внимания.

Футболист решил употребить снюс прямо на скамейке запасных.

Щенсный употреблял снюс во время матча Ла Лиги

Камеры испанского транслятора зафиксировали момент, когда Щенсный, находясь на скамейке запасных в матче против Вильярреала, потянулся к карману и достал снюс. После чего положил под верхнюю губу.

Щенсный смотрел на табло, чтобы не оказаться на большом экране, но его зафиксировала другая камера.

Поведение голкипера Барселоны снова вызвало в Испании дискуссию о его зависимости. Сам футболист открыто признается, что курит сигареты.

– Есть определенные вещи, в которых я не могу быть образцом для подражания. Когда дело доходит до курения, не копируйте меня, не делайте этого. Я проиграл эту борьбу. Когда я был ребенком, я поддался привычке, которая мне вредит. Я это знаю. Поэтому я говорю всем, кто за мной наблюдает: не делайте этого, – сказал Щенсный в комментарии ESPN в апреле этого года.

Между тем польские СМИ вспомнили подобный поступок президента Польши Кароля Навроцкого, который на дебатах с Рафалом Тшасковским положил в рот никотиновый пакетик – снюс. В его штабе тогда объяснили, что он сделал это, потому что ему якобы стало скучно.

В текущем сезоне 35-летний поляк провел в футболке Барселоны девять матчей во всех турнирах, пропустив 17 голов.

