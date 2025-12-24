Польский голкипер Барселоны Войцех Щенсный провел матч 17-го тура Ла Лиги против Вильярреала на скамейке запасных, но оказался в центре внимания.

Футболист решил употребить снюс прямо на скамейке запасных.

Щенсный употреблял снюс во время матча Ла Лиги

Камеры испанского транслятора зафиксировали момент, когда Щенсный, находясь на скамейке запасных в матче против Вильярреала, потянулся к карману и достал снюс. После чего положил под верхнюю губу.

Щенсный смотрел на табло, чтобы не оказаться на большом экране, но его зафиксировала другая камера.

Szczesny was celebrating all of Joan Garcia’s saves against Villarreal like they were goals. He was even giving Joan instructions from the bench. He really is Joan Garcia biggest hype man

Поведение голкипера Барселоны снова вызвало в Испании дискуссию о его зависимости. Сам футболист открыто признается, что курит сигареты.

– Есть определенные вещи, в которых я не могу быть образцом для подражания. Когда дело доходит до курения, не копируйте меня, не делайте этого. Я проиграл эту борьбу. Когда я был ребенком, я поддался привычке, которая мне вредит. Я это знаю. Поэтому я говорю всем, кто за мной наблюдает: не делайте этого, – сказал Щенсный в комментарии ESPN в апреле этого года.

Между тем польские СМИ вспомнили подобный поступок президента Польши Кароля Навроцкого, который на дебатах с Рафалом Тшасковским положил в рот никотиновый пакетик – снюс. В его штабе тогда объяснили, что он сделал это, потому что ему якобы стало скучно.

В текущем сезоне 35-летний поляк провел в футболке Барселоны девять матчей во всех турнирах, пропустив 17 голов.

