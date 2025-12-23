Едва избежал травмы: форвард Замбии упал на шею во время празднования гола на КАН-2025
- Нападающий Замбии Патсон Дака сравнял счет на 92-й минуте, забив головой в ворота Мали на Кубке Африки-2025.
- Во время празднования нападающий неудачно упал на шею, выполняя сальто.
Нападающий сборной Замбии по футболу Патсон Дака приземлился на шею во время празднования гола в ворота Мали на Кубке африканских наций в первом туре группового этапа.
Несмотря на такое экстремальное приземление, он, похоже, избежал серьезной травмы, ведь продолжил празднование с партнерами по команде.
Кубок Африки-2025: Патсон Дака упал на шею после забитого гола
На 92-й минуте матча Мали – Замбия 27-летний форвард Лестер Сити Патсон Дака сравнял счет, забив головой. Когда футболист бежал к угловому флажку, он неуклюже упал на шею, празднуя решающий гол.
Сборная Мали могла открыть счет еще в первом тайме, но Эль-Билаль Туре не реализовал пенальти. Малийской сборной удалось забить уже во втором тайме благодаря голу Лассина Синайоко.
Замбия продолжала давить на соперника и в конце концов смогла сравнять счет. Гол Дака вызвал бурную реакцию 67-тысячного Стад Мохамед V в Касабланке. Замбиец попытался выполнить акробатическое сальто назад, но неуклюже приземлился, упав на шею.
¡From hero to heartbreak!
Patson Daka struck late to level the match for Zambia in the 92nd minute, sending the stadium into chaos — but the celebration took a worrying turn.
While attempting a flip, the striker injured his neck, immediately raising concerns on the… pic.twitter.com/MLVefn0YjI
— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) December 22, 2025
Несмотря на неудачное падение, похоже, что Дака отделался легким ушибом. Он продолжил игру до конца матча, в котором Замбия сохранила ценное очко.
Следующий матч группового этапа Замбия проведет против Коморских островов. Игра состоится в пятницу, 26 декабря, в 19:30 по киевскому времени.