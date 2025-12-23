Нападающий сборной Замбии по футболу Патсон Дака приземлился на шею во время празднования гола в ворота Мали на Кубке африканских наций в первом туре группового этапа.

Несмотря на такое экстремальное приземление, он, похоже, избежал серьезной травмы, ведь продолжил празднование с партнерами по команде.

Кубок Африки-2025: Патсон Дака упал на шею после забитого гола

На 92-й минуте матча Мали – Замбия 27-летний форвард Лестер Сити Патсон Дака сравнял счет, забив головой. Когда футболист бежал к угловому флажку, он неуклюже упал на шею, празднуя решающий гол.

Сборная Мали могла открыть счет еще в первом тайме, но Эль-Билаль Туре не реализовал пенальти. Малийской сборной удалось забить уже во втором тайме благодаря голу Лассина Синайоко.

Замбия продолжала давить на соперника и в конце концов смогла сравнять счет. Гол Дака вызвал бурную реакцию 67-тысячного Стад Мохамед V в Касабланке. Замбиец попытался выполнить акробатическое сальто назад, но неуклюже приземлился, упав на шею.

Несмотря на неудачное падение, похоже, что Дака отделался легким ушибом. Он продолжил игру до конца матча, в котором Замбия сохранила ценное очко.

Следующий матч группового этапа Замбия проведет против Коморских островов. Игра состоится в пятницу, 26 декабря, в 19:30 по киевскому времени.

Источник: Daily Mail

