Польський голкіпер Барселони Войцех Щенсний провів матч 17-го туру Ла Ліги проти Вільярреала на лаві запасних, але опинився в центрі уваги.

Футболіст вирішив вжити снюс просто на лавці запасних.

Щенсний вживав снюс під час матчу Ла Ліги

Камери іспанської транслятора зафіксували момент, коли Щенсний, перебуваючи на лаві запасних у матчі проти Вільярреала, потягнувся до кишені та дістав снюс. Після чого поклав під верхню губу.

Щенсний дивився на табло, щоб не опинитися на великому екрані, але його зафіксувала інша камера.

Szczesny was celebrating all of Joan Garcia’s saves against Villarreal like they were goals. He was even giving Joan instructions from the bench. He really is Joan Garcia biggest hype man

pic.twitter.com/zaJNn3IMf7 — Anabella(@AnabellaMarvy) December 23, 2025

Поведінка голкіпера Барселони знову викликала в Іспанії дискусію про його залежність. Сам футболіст відкрито зізнається, що палить сигарети.

– Є певні речі, в яких я не можу бути взірцем для наслідування. Коли справа доходить до куріння, не копіюйте мене, не робіть цього. Я програв цю боротьбу. Коли я був дитиною, я піддався звичці, яка мені шкодить. Я це знаю. Тому я кажу всім, хто за мною спостерігає: не робіть цього, – сказав Щенсний в коментарі ESPN у квітні цього року.

Тим часом польські ЗМІ пригадали подібний вчинок президента Польщі Кароля Навроцького, який на дебатах з Рафалом Тшасковським поклав до рота нікотиновий пакетик – снюс. У його штабі тоді пояснили, що він зробив це, бо йому нібито стало нудно.

У поточному сезоні 35-річний поляк провів у футболці Барселони дев’ять матчів у всіх турнірах, пропустивши 17 голів.

