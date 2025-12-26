Нужно уважать старших: Милевский упрекнул Ваната за шутку годичной давности
- Артем Милевский подчеркнул, что в футболе должно быть уважение и субординация, как это было между ним и игроками старшего поколения.
- Милевский подчеркнул, что не позволил бы себе подобных шуток в молодом возрасте в адрес Реброва, Шацких или Шовковского.
Бывший футболист киевского Динамо Артем Милевский объяснил, почему обиделся на шутку форварда Жироны Владислава Ваната.
Об этом он рассказал во время общения на YouTube-канале PRYVOZ.
Милевский о шутке Ваната
Ранее Владислав Ванат пошутил, что от стадиона имени Лобановского до ближайшего бара “одна миля”.
Милевскому такой юмор не понравился, ведь, по его словам, должна быть субординация.
– Шутка еще плюс-минус, но я бы не позволил себе шутить над людьми, старше меня. Ему 24 года, а мне – 40. Это то же самое, как если бы мне 21 год, а я бы пошутил над Хацкевичем, Ребровым, Шацким, Шовковским. У меня такое воспитание, что нужно уважать старших, есть субординация. Я бы себе такого не позволил, — сказал Артем.
По словам Милевского, сама шутка — на любителя, а самая большая претензия заключается в неуважении к старшим.
Будучи игроком Динамо, Владислав Ванат после одного из матчей в 2024 году в комментарии ответил на вопрос о расстоянии от стадиона имени Валерия Лобановского до ближайшего караоке-бара. Игрок сказал: “миля”.
Тогда Милевский отреагировал нецензурной бранью и оскорблениями в сторону Ваната, а также заскренил свою статистику голов.