Бывший футболист киевского Динамо Артем Милевский объяснил, почему обиделся на шутку форварда Жироны Владислава Ваната.

Об этом он рассказал во время общения на YouTube-канале PRYVOZ.

Милевский о шутке Ваната

Ранее Владислав Ванат пошутил, что от стадиона имени Лобановского до ближайшего бара “одна миля”.

Сейчас смотрят

Милевскому такой юмор не понравился, ведь, по его словам, должна быть субординация.

– Шутка еще плюс-минус, но я бы не позволил себе шутить над людьми, старше меня. Ему 24 года, а мне – 40. Это то же самое, как если бы мне 21 год, а я бы пошутил над Хацкевичем, Ребровым, Шацким, Шовковским. У меня такое воспитание, что нужно уважать старших, есть субординация. Я бы себе такого не позволил, — сказал Артем.

По словам Милевского, сама шутка — на любителя, а самая большая претензия заключается в неуважении к старшим.

Будучи игроком Динамо, Владислав Ванат после одного из матчей в 2024 году в комментарии ответил на вопрос о расстоянии от стадиона имени Валерия Лобановского до ближайшего караоке-бара. Игрок сказал: “миля”.

Тогда Милевский отреагировал нецензурной бранью и оскорблениями в сторону Ваната, а также заскренил свою статистику голов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.