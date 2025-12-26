Колишній футболіст київського Динамо Артем Мілевський пояснив, чому образився на жарт форварда Жирони Владислава Ваната.

Про це він розповів під час спілкування на YouTube-каналі PRYVOZ.

Мілевський про жарт Ваната

Раніше Владислав Ванат пожартував, що від стадіону імені Лобановського до найближчого бару “одна Міля”.

Зараз дивляться

Мілевському такий гумор не сподобався, адже, за його словами, має бути субординація.

– Жарт ще плюс-мінус, але я б не дозволив собі над людьми жартувати, старшими за мене. Йому 24 роки, а мені – 40. Це те саме, якби мені 21 рік, а я б пожартував над Хацкевичем, Ребровим, Шацьким, Шовковським. У мене таке виховання, що потрібно поважати старших, є субординація. Я б собі не дозволив таке, — сказав Артем.

За словами Мілевського, сам жарт – це справа смаку, а найбільша претензія полягає у неповазі до старших.

Будучи гравцем Динамо, Владислав Ванат після одного з матчів у 2024 році в коментарі відповів на запитання про відстань від стадіону імені Валерія Лобановського до найближчого караоке-бару. Гравець сказав: “миля”.

Тоді Мілевський відреагував нецензурною лайкою та образами у бік Ваната, а також заскрінив свою статистику голів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.