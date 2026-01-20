Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг мужских футбольных сборных после завершения Кубка африканских наций.

Сборная Украины потеряла две позиции, но осталась среди топ-30 лучших команд мира.

Рейтинг ФИФА по состоянию на январь 2026 года

Последние матчи сборная Украины проводила еще в ноябре 2025 года в отборе на чемпионат мира-2026. Сине-желтые закончили год на 28-й позиции, но в обновленном рейтинге опустились на две ступеньки и идут 30-ми.

Украинцы потеряли свои позиции из-за прогресса двух африканских сборных – Нигерии и Алжира. Нигерийцы выиграли бронзовые медали КАН, а алжирцы дошли до четвертьфинала турнира.

Лидером рейтинга ФИФА остается Испания, второй идет Аргентина, а тройку лидеров замыкает Франция.

В топ-10 рейтинга произошло три изменения: Марокко благодаря выходу в финал КАН поднялось на три позиции, сместив Бельгию, Германию и Хорватию, которая теперь 11-я.

Рейтинг сборных ФИФА

Испания – 1877,18 баллов

Аргентина – 1873,33

Франция – 1870

Англия – 1834,12

Бразилия – 1760,46

Португалия – 1760,38

Нидерланды – 1756,27

Марокко – 1736,57

Бельгия – 1730,71

Германия – 1724,15

… 29. Канада – 1559,15

30. Украина – 1557,47

31. Египет – 1556,71

Сборная Украины по футболу следующий матч проведет в марте в плей-офф отбора на чемпионат мира.

В полуфинале соперником сине-желтых станет сборная Швеции. Матч запланирован на 26 марта. В случае успеха сине-желтых ждет решающий матч против победителя пары Польша — Албания.

