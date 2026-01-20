Украина потеряла две позиции в обновленном рейтинге ФИФА
- Сборная Украины опустилась на 30-е место в рейтинге ФИФА после успешных выступлений сборных Нигерии и Алжира на КАН.
- Украинцы не проводили матчей с ноября 2025 года, что также повлияло на потерю рейтинговых баллов.
Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг мужских футбольных сборных после завершения Кубка африканских наций.
Сборная Украины потеряла две позиции, но осталась среди топ-30 лучших команд мира.
Рейтинг ФИФА по состоянию на январь 2026 года
Последние матчи сборная Украины проводила еще в ноябре 2025 года в отборе на чемпионат мира-2026. Сине-желтые закончили год на 28-й позиции, но в обновленном рейтинге опустились на две ступеньки и идут 30-ми.
Украинцы потеряли свои позиции из-за прогресса двух африканских сборных – Нигерии и Алжира. Нигерийцы выиграли бронзовые медали КАН, а алжирцы дошли до четвертьфинала турнира.
Лидером рейтинга ФИФА остается Испания, второй идет Аргентина, а тройку лидеров замыкает Франция.
В топ-10 рейтинга произошло три изменения: Марокко благодаря выходу в финал КАН поднялось на три позиции, сместив Бельгию, Германию и Хорватию, которая теперь 11-я.
Рейтинг сборных ФИФА
- Испания – 1877,18 баллов
- Аргентина – 1873,33
- Франция – 1870
- Англия – 1834,12
- Бразилия – 1760,46
- Португалия – 1760,38
- Нидерланды – 1756,27
- Марокко – 1736,57
- Бельгия – 1730,71
- Германия – 1724,15
- … 29. Канада – 1559,15
- 30. Украина – 1557,47
- 31. Египет – 1556,71
Сборная Украины по футболу следующий матч проведет в марте в плей-офф отбора на чемпионат мира.
В полуфинале соперником сине-желтых станет сборная Швеции. Матч запланирован на 26 марта. В случае успеха сине-желтых ждет решающий матч против победителя пары Польша — Албания.