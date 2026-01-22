Футболиста ПСЖ и сборной Франции Лукаса Эрнандеса и его партнершу обвиняют в торговле людьми и использовании нелегальной рабочей силы.

Об этом сообщает издание L’Equipe со ссылкой на журнал Paris Match.

Лукаса Эрнандеса обвиняют в торговле людьми

Защитник ПСЖ стал фигурантом дела, открытого прокуратурой Версаля о скрытом трудоустройстве и торговле людьми. Источником этих обвинений является колумбийская семья – двое родителей и их трое детей.

Они якобы работали у чемпиона мира 2018 года и его партнерши Виктории Трей с сентября 2024 года по ноябрь 2025 года на различных должностях: уборщицы, охранника, поваров и няни. По данным СМИ, эти наемные работники не были официально зарегистрированы.

Адвокат семьи истцов Лола Дюбуа заявила, что семья Лукаса Эрнандеса обвиняется в “поведении, напоминающем современное рабство”.

Из-за отсутствия платежных ведомостей, зарплаты – от €500 до €3 000 за недели, которые колебались от “72 до 84 часов работы”, якобы выплачивались наличными.

Агент французского футболиста Фрэнк Хоккемиллер заявил, что Эрнандес и его партнерша «шокированы» и не знали о иске. знали о жалобе.

Реакция Эрнандеса

Лукас Эрнандес и его Виктория Трей опубликовали заявление, реагируя на обвинения и дело в прокуратуре.

– Мы открыли наш дом и нашу жизнь людям, которые представились друзьями, которые просили о нашей доброжелательности и к которым мы испытывали искреннюю привязанность», — написали они.

Футболист и его девушка отмечают, что наоборот помогали и поддерживали семью колумбийцев. А также добавили, что те уверяли, что их положение находится в процессе оформления.

По словам игрока ПСЖ и его партнерши, ими “манипулировали эмоциональными рассказами и фальшивыми заверениями”. Они добавили, что никогда не действовали со злым умыслом и не нарушали закон.

