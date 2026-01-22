Футболіста ПСЖ та збірної Франції Лукаса Ернандеса та його партнерку звинувачують у торгівлі людьми та використанні нелегальної робочої сили.

Про це повідомляє видання L’Equipe, посилаючись на журнал Paris Match.

Лукаса Ернандеса звинувачують у торгівлі людьми

Захисник ПСЖ став фігурантом справи, відкритої прокуратурою Версаля про приховане працевлаштування та торгівлю людьми. Джерелом цих звинувачень є колумбійська сім’я – двоє батьків та їхні троє дітей.

Зараз дивляться

Вони нібито працювали у чемпіона світу 2018 року та його партнерки Вікторії Трей з вересня 2024 року до листопада 2025 року на різних посадах: прибиральниці, охоронця, кухарів та няні. За даними ЗМІ, ці найми не були офіційно зареєстровані.

Адвокатка сім’ї позивачів Лола Дюбуа заявила, що родина Лукаса Ернандеса ситуація звинувачують у “поведінці, що нагадує сучасне рабство”.

Через відсутність платіжних відомостей, зарплати – від €500 до €3 000 за тижні, що коливалися від “72 до 84 годин роботи”, нібито виплачувалися готівкою.

Агент гравця французького футболіста Френк Хоккеміллер заявив, що Ернандес і його партнерка “шоковані” та не знали про позов. знали про скаргу.

Реакція Ернандеса

Лукас Ернандес і його Вікторія Трей опублікували заяву, реагуючи на звинувачення та справу у прокуратурі.

– Ми відкрили наш дім і наше життя людям, які представилися друзями, які просили про нашу доброзичливість і до яких ми відчували справжню прихильність, – написали вони.

Футболіст та його дівчина зазначають, що навпаки допомагали та підтримували родину колумбійців. А також додали, що ті запевняли, що їхнє становище перебуває в процесі оформлення.

За словами гравця ПСЖ та його партнерки, ними “маніпулювали емоційними розповідями та фальшивими запевненнями”. Вони додали, що ніколи не діяли зі злим наміром і не порушували закон.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.