Гол Трубина в ворота Реала номинирован на лучший в Лиге чемпионов
- Анатолий Трубин забил решающий гол Реалу на 98-й минуте и принес Бенфике выход в плей-офф Лиги чемпионов.
- УЕФА включил удар головой украинского голкипера в список претендентов на лучший гол восьмого тура ЛЧ.
- Трубин стал лишь пятым вратарем в истории Лиги чемпионов, которому удалось отличиться забитым мячом.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) номинировал гол украинского голкипера Бенфики Анатолия Трубина на лучшее взятие ворот восьмого тура Лиги чемпионов.
Гол Трубина претендует на лучший в ЛЧ
Трубин забил решающий гол в ворота мадридского Реала на 98-й минуте в компенсированное время.
Удар головой украинского голкипера после навеса от Фредрика Аурснеса установил финальный счет матча 4:2 в пользу орлов и вывел клуб из Лиссабона в плей-офф Лиги чемпионов.
Благодаря этому голу Бенфика выбила в таблице Марсель, который опережал команду Жозе Моуринью по дополнительным показателям.
Trubin GOALKEEPER GOAL
Astonishing Dragomir strike
Left-footed shot João Pedro
Sublime Dimarco free-kick #UCLGOTD | @Heineken pic.twitter.com/uqXTxOfOcW
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 28, 2026
Кроме Трубина на лучший гол тура также претендуют полузащитник Пафоса Влад Драгомир, форвард Челси Жоау Педру и защитник Интера Федерико Димарко.
Проголосовать за автора лучшего гола тура Лиги чемпионов можно по этой ссылке.
Отметим, что Анатолий Трубин стал лишь пятым вратарем в истории, который отличился голом в матче Лиги чемпионов.