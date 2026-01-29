Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) номинировал гол украинского голкипера Бенфики Анатолия Трубина на лучшее взятие ворот восьмого тура Лиги чемпионов.

Гол Трубина претендует на лучший в ЛЧ

Трубин забил решающий гол в ворота мадридского Реала на 98-й минуте в компенсированное время.

Удар головой украинского голкипера после навеса от Фредрика Аурснеса установил финальный счет матча 4:2 в пользу орлов и вывел клуб из Лиссабона в плей-офф Лиги чемпионов.

Сейчас смотрят

Благодаря этому голу Бенфика выбила в таблице Марсель, который опережал команду Жозе Моуринью по дополнительным показателям.

Trubin GOALKEEPER GOAL

Astonishing Dragomir strike

Left-footed shot João Pedro

Sublime Dimarco free-kick #UCLGOTD | @Heineken pic.twitter.com/uqXTxOfOcW — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 28, 2026

Кроме Трубина на лучший гол тура также претендуют полузащитник Пафоса Влад Драгомир, форвард Челси Жоау Педру и защитник Интера Федерико Димарко.

Проголосовать за автора лучшего гола тура Лиги чемпионов можно по этой ссылке.

Отметим, что Анатолий Трубин стал лишь пятым вратарем в истории, который отличился голом в матче Лиги чемпионов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.