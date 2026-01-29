Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) номінував гол українського голкіпера Бенфіки Анатолія Трубіна на найкраще взяття воріт восьмого туру Ліги чемпіонів.

Гол Трубіна претендує на найкращий у ЛЧ

Трубін забив вирішальний гол у ворота мадридського Реала на 98-й хвилині у компенсований час.

Удар головою українського голкіпера після навісу від Фредріка Аурснеса встановив фінальний рахунок матчу 4:2 на користь орлів та вивів клуб із Лісабону до плейоф Ліги чемпіонів.

Завдяки цьому голу Бенфіка вибила у таблиці Марсель, який випереджав команду Жозе Моурінью за додатковими показниками.

Trubin GOALKEEPER GOAL

Astonishing Dragomir strike

Left-footed shot João Pedro

Sublime Dimarco free-kick #UCLGOTD | @Heineken pic.twitter.com/uqXTxOfOcW — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 28, 2026

Окрім Трубіна на найкращий гол туру також претендують півзахисник Пафоса Влад Драгомір, форвард Челсі Жоау Педру та захисник Інтера Федеріко Дімарко.

Проголосувати за автора найкращого голу туру Ліги чемпіонів можна за цим посиланням.

Зазначимо, що Анатолій Трубін став лише п’ятим воротарем в історії, який відзначився голом у матчі Ліги чемпіонів.

