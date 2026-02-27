Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги конференций: сетка турнира
Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций сезона-2025/26 состоялась в штаб-квартире УЕФА в пятницу, 27 февраля.
В жеребьевке ЛК приняли участие восемь лучших команд основного этапа лиги, которые были сеяными, и восемь победителей стыковых матчей.
Напрямую в 1/8 финала вышел донецкий Шахтер, который финишировал в первой восьмерке на общем этапе.
После формирования сетки путем жеребьевки был также определен путь каждой команды к финалу.
Результаты жеребьевки Лиги конференций
- Лех Познань – Шахтер;
- АЗ – Спарта Прага;
- Кристал Пелас – АЕК Ларнака;
- Фиорентина – Ракув;
- Самсунспор – Райо Вальекано;
- Целье – АЕК Афины;
- Сигма – Майнц;
- Риека – Страсбург.
Сетка Лиги конференций
Матчи 1/8 финала Лиги конференций состоятся 12 марта. Матчи-ответы запланированы на 19 марта 2026 года.
Финал Лиги конференций состоится 27 мая 2026 года в Лейпциге (Германия) на Ред Булл Арене.
