Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций сезона-2025/26 состоялась в штаб-квартире УЕФА в пятницу, 27 февраля.

В жеребьевке ЛК приняли участие восемь лучших команд основного этапа лиги, которые были сеяными, и восемь победителей стыковых матчей.

Напрямую в 1/8 финала вышел донецкий Шахтер, который финишировал в первой восьмерке на общем этапе.

После формирования сетки путем жеребьевки был также определен путь каждой команды к финалу.

Результаты жеребьевки Лиги конференций

Лех Познань – Шахтер;

АЗ – Спарта Прага;

Кристал Пелас – АЕК Ларнака;

Фиорентина – Ракув;

Самсунспор – Райо Вальекано;

Целье – АЕК Афины;

Сигма – Майнц;

Риека – Страсбург.

Сетка Лиги конференций

Матчи 1/8 финала Лиги конференций состоятся 12 марта. Матчи-ответы запланированы на 19 марта 2026 года.

Финал Лиги конференций состоится 27 мая 2026 года в Лейпциге (Германия) на Ред Булл Арене.

