Шахтар дізнався суперника в 1/8 фіналу Ліги конференцій: сітка турніру
Жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26 відбулося у штаб-квартирі УЄФА у п’ятницю, 27 лютого.
У жеребкуванні ЛК взяли участь вісім найкращих команд основного етапу ліги, які були сіяними, та вісім переможців стикових матчів.
Напряму до 1/8 фіналу вийшов донецький Шахтар, який фінішував у першій вісімці на загальному етапі.
Після формування сітки шляхом жеребкування було також визначено шлях кожної команди до фіналу.
Результати жеребкування Ліги конференцій
- Лех Познань – Шахтар;
- АЗ – Спарта Прага;
- Крістал Пелас – АЕК Ларнака;
- Фіорентина – Ракув;
- Самсунспор – Райо Вальєкано;
- Цельє – АЕК Афіни;
- Сігма – Майнц;
- Рієка – Страсбур.
Сітка Ліги конференцій
Матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій відбудуться 12 березня. Матчі-віповіді заплановані на 19 березня 2026 року.
Фінал Ліги конференцій відбудеться 27 травня 2026 року у Лейпцизі (Німеччина) на Ред Булл Арені.
