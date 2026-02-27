Жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26 відбулося у штаб-квартирі УЄФА у п’ятницю, 27 лютого.

У жеребкуванні ЛК взяли участь вісім найкращих команд основного етапу ліги, які були сіяними, та вісім переможців стикових матчів.

Напряму до 1/8 фіналу вийшов донецький Шахтар, який фінішував у першій вісімці на загальному етапі.

Після формування сітки шляхом жеребкування було також визначено шлях кожної команди до фіналу.

Результати жеребкування Ліги конференцій

Лех Познань – Шахтар;

АЗ – Спарта Прага;

Крістал Пелас – АЕК Ларнака;

Фіорентина – Ракув;

Самсунспор – Райо Вальєкано;

Цельє – АЕК Афіни;

Сігма – Майнц;

Рієка – Страсбур.

Сітка Ліги конференцій

Матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій відбудуться 12 березня. Матчі-віповіді заплановані на 19 березня 2026 року.

Фінал Ліги конференцій відбудеться 27 травня 2026 року у Лейпцизі (Німеччина) на Ред Булл Арені.

