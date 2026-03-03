Ирак и Объединенные Арабские Эмираты считаются наиболее вероятными претендентами на участие в чемпионате мира по футболу в случае отказа Ирана.

Об этом пишет британская газета The Guardian.

Кто заменит Иран на ЧМ-2026 в случае отказа

Генеральный секретарь ФИФА Маттиас Графстрем заявил, что их цель – “провести безопасный чемпионат мира с участием всех команд”.

В то же время президент Иранской федерации футбола Мехди Тадж выразил сомнения относительно участия своей страны, заявив, что “после этого нападения мы не можем с надеждой ждать чемпионата мира”.

Газета пишет, что несколько источников сообщили, что если Иран откажется от участия, замену, вероятно, предоставит Азиатская футбольная конфедерация.

Правила ФИФА относительно чемпионата мира по футболу нечетки в отношении замены команды, которая квалифицировалась в финальную часть. Они предусматривают только, что ФИФА имеет “исключительное право принимать любые меры, которые считает необходимыми”, и что она “может решить заменить соответствующую ассоциацию-участницу другой ассоциацией”.

Отказ Ирана от участия в чемпионате мира будет беспрецедентным в современной истории, поскольку ни одна страна не отказывалась от участия в турнире после жеребьевки с 1950 года, когда Франция и Индия не приняли участие, ссылаясь на расходы на проезд.

Иран обеспечил себе место в финале чемпионата мира, выиграв группу А третьего раунда отборочных соревнований АФК, и должен сыграть с Новой Зеландией и Бельгией в Лос-Анджелесе, а затем с Египтом в Сиэтле в рамках своего квартета.

ОАЭ проиграли плей-офф Ираку, который 31 марта сыграет в межконтинентальном плей-офф против Боливии или Суринама в Монтеррее, победители которого выйдут в финал.

Если Ирак не пройдет квалификацию, источники ФИФА отметили, что он будет первым в очереди на замену Ирана. Если Ирак все же выйдет в финальную часть, его место может занять ОАЭ.

ФИФА по-прежнему сосредоточена на проведении чемпионата мира по графику, несмотря на напряженность на Ближнем Востоке и совместную атаку США и Израиля на Иран.

Ранее США запретили въезд иранским гражданам, за исключением членов сборной и персонала. В то же время, нескольким должностным лицам, в частности из футбольной федерации Ирана, включая ее президента, было отказано в выдаче виз для участия в жеребьевке чемпионата мира в Вашингтоне в декабре.

