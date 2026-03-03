Иран заговорил об отказе от участия в ЧМ-2026: какая сборная может его заменить
- Если Иран откажется, это будет первый случай с 1950 года, когда с турнира снялись Франция и Индия.
- Окончательное решение о замене будет принимать ФИФА.
Ирак и Объединенные Арабские Эмираты считаются наиболее вероятными претендентами на участие в чемпионате мира по футболу в случае отказа Ирана.
Об этом пишет британская газета The Guardian.
Кто заменит Иран на ЧМ-2026 в случае отказа
Генеральный секретарь ФИФА Маттиас Графстрем заявил, что их цель – “провести безопасный чемпионат мира с участием всех команд”.
В то же время президент Иранской федерации футбола Мехди Тадж выразил сомнения относительно участия своей страны, заявив, что “после этого нападения мы не можем с надеждой ждать чемпионата мира”.
Газета пишет, что несколько источников сообщили, что если Иран откажется от участия, замену, вероятно, предоставит Азиатская футбольная конфедерация.
Правила ФИФА относительно чемпионата мира по футболу нечетки в отношении замены команды, которая квалифицировалась в финальную часть. Они предусматривают только, что ФИФА имеет “исключительное право принимать любые меры, которые считает необходимыми”, и что она “может решить заменить соответствующую ассоциацию-участницу другой ассоциацией”.
Отказ Ирана от участия в чемпионате мира будет беспрецедентным в современной истории, поскольку ни одна страна не отказывалась от участия в турнире после жеребьевки с 1950 года, когда Франция и Индия не приняли участие, ссылаясь на расходы на проезд.
Иран обеспечил себе место в финале чемпионата мира, выиграв группу А третьего раунда отборочных соревнований АФК, и должен сыграть с Новой Зеландией и Бельгией в Лос-Анджелесе, а затем с Египтом в Сиэтле в рамках своего квартета.
ОАЭ проиграли плей-офф Ираку, который 31 марта сыграет в межконтинентальном плей-офф против Боливии или Суринама в Монтеррее, победители которого выйдут в финал.
Если Ирак не пройдет квалификацию, источники ФИФА отметили, что он будет первым в очереди на замену Ирана. Если Ирак все же выйдет в финальную часть, его место может занять ОАЭ.
ФИФА по-прежнему сосредоточена на проведении чемпионата мира по графику, несмотря на напряженность на Ближнем Востоке и совместную атаку США и Израиля на Иран.
Ранее США запретили въезд иранским гражданам, за исключением членов сборной и персонала. В то же время, нескольким должностным лицам, в частности из футбольной федерации Ирана, включая ее президента, было отказано в выдаче виз для участия в жеребьевке чемпионата мира в Вашингтоне в декабре.