Всплеск насилия в мексиканском штате Халиско после ликвидации наркобарона Немесио Осегера Сервантеса, известного как Эль Менчо, поставила под вопрос проведение матчей плей-офф на ЧМ-2026 в Гвадалахаре. Эль Менчо был главарем картеля Халиско Новое поколение.

Матчи ЧМ-2026 в Мексике под вопросом

Реакция на ликвидацию Эль Менчо мексиканскими силами безопасности во время рейда в воскресенье вызвала массовые репрессии во всем регионе.

Члены картеля отреагировали на его смерть поджогами автомобилей, установкой горящих блокпостов на основных автомагистралях, что привело к сбоям в работе крупных городов, включая Гвадалахару и соседний Пуэрто-Вальярта.

Также это привело к отмене рейсов и побудило иностранные правительства выпустить рекомендации, в которых призывают путешественников к осторожности.

Поджоги и блокировки происходили также вблизи стадиона Акрон, который должен принять несколько матчей Мундиаля.

ФИФА пока не делала никаких заявлений по поводу ситуации в Гвадалахаре. Marca пишет, ссылаясь на источники, что футбольные чиновники испытывают высокую степень беспокойства по поводу того, удастся ли на месте обеспечить безопасность во время соревнований.

Местных организаторов попросили продемонстрировать, что они могут обеспечить безопасность как матчей чемпионата мира, так и ключевых отборочных матчей, запланированных на конец марта.

Из-за опасной ситуации было отложено или перенесено несколько матчей чемпионата Мексики по футболу. Местные и федеральные органы власти активировали усиленные протоколы безопасности. Людей призвали не выходить на улицы, пока правоохранительные органы восстанавливают контроль.

Гвадалахара должна принять четыре матча группового этапа ЧМ-2026. Также в марте в городе должны провести два матча плей-офф квалификации.

Кроме того, национальные сборные Южной Кореи и Колумбии выбрали Гвадалахару своей тренировочной базой на время ЧМ.

Организаторы подчеркнули, что безопасность является их главным приоритетом. Представители местных сил безопасности пообещали значительное усиление охраны таких объектов, как стадион Акрон и окружающая инфраструктура, в ближайшие месяцы.

