В Вашингтоне (США) в Центре искусств имени Джона Кеннеди состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.

Своих соперников узнали 42 сборные из 48, которые примут участие в Мундиале. Еще шесть путевок разыграют в европейском и межконтинентальном плей-офф.

Сборная Украины как участник европейского плей-офф отбора на ЧМ оказалась в четвертой корзине во время жеребьевки. Сюда потенциально попали все участники плей-офф отбора на ЧМ-2026, среди которых также Италия, а еще команды с самым низким рейтингом ФИФА.

Сейчас смотрят

Результаты жеребьевки ЧМ-2026 по футболу

Сборная Украины в плей-офф отбора соревнуется в пути B. Поэтому в случае успеха в квалификации, сине-желтые попадут в квартет F.

Группа A: Мексика, Южная Корея, ЮАР, победитель плей-офф пути D УЕФА;

Мексика, Южная Корея, ЮАР, победитель плей-офф пути D УЕФА; Группа B: Канада, Швейцария, Катар, победитель плей-офф пути А УЕФА;

Канада, Швейцария, Катар, победитель плей-офф пути А УЕФА; Группа C : Бразилия, Марокко, Шотландия, Гаити;

: Бразилия, Марокко, Шотландия, Гаити; Группа D : США, Австралия, Парагвай, победитель плей-офф пути C УЕФА;

: США, Австралия, Парагвай, победитель плей-офф пути C УЕФА; Группа E: Германия, Эквадор, Кот-д’Ивуар, Кюрасао;

Германия, Эквадор, Кот-д’Ивуар, Кюрасао; Группа F: Нидерланды, Япония, Тунис, победитель плей-офф пути B УЕФА;

Нидерланды, Япония, Тунис, победитель плей-офф пути B УЕФА; Группа G : Бельгия, Иран, Египет, Новая Зеландия;

: Бельгия, Иран, Египет, Новая Зеландия; Группа H : Испания, Уругвай, Саудовская Аравия, Кабо-Верде;

: Испания, Уругвай, Саудовская Аравия, Кабо-Верде; Группа I : Франция, Сенегал, Норвегия, межконтинентальный плей-офф 2;

: Франция, Сенегал, Норвегия, межконтинентальный плей-офф 2; Группа J : Аргентина, Австрия, Алжир, Иордания;

: Аргентина, Австрия, Алжир, Иордания; Группа K : Португалия, Колумбия, Узбекистан, межконтинентальный плей-офф 1;

: Португалия, Колумбия, Узбекистан, межконтинентальный плей-офф 1; Группа L: Англия, Хорватия, Панама, Гана.

Чемпионат мира по футболу состоится в 2026 году в июне-июле 2026 года в трех странах – США, Канаде и Мексике.

Сборной Украины, чтобы выйти на ЧМ-2026, необходимо одержать две победы в матчах плей-офф: сначала над Швецией, а затем над победителем пары между Албанией и Польшей. В случае успеха украинцы во второй раз в истории выйдут на Мундиаль.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.