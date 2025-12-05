Жеребьевка ЧМ-2026: составы всех групп и с кем может сыграть Украина
В Вашингтоне (США) в Центре искусств имени Джона Кеннеди состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.
Своих соперников узнали 42 сборные из 48, которые примут участие в Мундиале. Еще шесть путевок разыграют в европейском и межконтинентальном плей-офф.
Сборная Украины как участник европейского плей-офф отбора на ЧМ оказалась в четвертой корзине во время жеребьевки. Сюда потенциально попали все участники плей-офф отбора на ЧМ-2026, среди которых также Италия, а еще команды с самым низким рейтингом ФИФА.
Результаты жеребьевки ЧМ-2026 по футболу
Сборная Украины в плей-офф отбора соревнуется в пути B. Поэтому в случае успеха в квалификации, сине-желтые попадут в квартет F.
- Группа A: Мексика, Южная Корея, ЮАР, победитель плей-офф пути D УЕФА;
- Группа B: Канада, Швейцария, Катар, победитель плей-офф пути А УЕФА;
- Группа C: Бразилия, Марокко, Шотландия, Гаити;
- Группа D: США, Австралия, Парагвай, победитель плей-офф пути C УЕФА;
- Группа E: Германия, Эквадор, Кот-д’Ивуар, Кюрасао;
- Группа F: Нидерланды, Япония, Тунис, победитель плей-офф пути B УЕФА;
- Группа G: Бельгия, Иран, Египет, Новая Зеландия;
- Группа H: Испания, Уругвай, Саудовская Аравия, Кабо-Верде;
- Группа I: Франция, Сенегал, Норвегия, межконтинентальный плей-офф 2;
- Группа J: Аргентина, Австрия, Алжир, Иордания;
- Группа K: Португалия, Колумбия, Узбекистан, межконтинентальный плей-офф 1;
- Группа L: Англия, Хорватия, Панама, Гана.
Чемпионат мира по футболу состоится в 2026 году в июне-июле 2026 года в трех странах – США, Канаде и Мексике.
Сборной Украины, чтобы выйти на ЧМ-2026, необходимо одержать две победы в матчах плей-офф: сначала над Швецией, а затем над победителем пары между Албанией и Польшей. В случае успеха украинцы во второй раз в истории выйдут на Мундиаль.