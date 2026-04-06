Состояние здоровья тренера Мирчи Луческу, находящегося в реанимации в Бухаресте после инфаркта, по состоянию на утро 6 апреля остается критическим.

Он до сих пор находится в отделении интенсивной терапии, подключен к аппаратам и без сознания, сообщает румынское издание Gazeta Sporturilor.

Луческу в критическом состоянии

По данным СМИ, состояние Мирчи Луческу оценивают как крайне тяжелое. Улучшений в последние часы нет, медики воздерживаются от любых прогнозов.

В больнице также ограничили доступ — посещения завершились вечером, а представителей медиа не допускают к зданию.

Министр здравоохранения Румынии Александр Рогобет подтвердил, что состояние тренера остается критическим и ухудшилось в течение последних 24-48 часов.

Луческу в больнице после инфаркта

Накануне состояние тренера резко ухудшилось. Из-за тяжелых аритмий, которые перестали поддаваться лечению, его перевели в реанимацию.

По имеющейся информации, бывший тренер Шахтера и Динамо не реагирует на внешние раздражители и находится под постоянным наблюдением врачей, подключенный к системам жизнеобеспечения.

Также сообщается, что после инфаркта медикам пришлось проводить реанимационные мероприятия и установить ему еще один стент – пятый по счету.

Посетивший больницу технический директор Федерации футбола Румынии Михай Стойкице отметил, что тренер не отвечает на обращение и находится в тяжелом состоянии.

Семья просит о приватности

В больницу прибыли ближайшие родственники тренера – жена, сын и внук. Сын Мирчи Луческу, Разван, срочно прилетел в Бухарест после матча ПАОКа.

После визита в больницу он обратился к журналистам с просьбой уважать ситуацию и не распространять непроверенную информацию.

