Стан здоров’я тренера Мірчі Луческу, який перебуває у реанімації в Бухаресті після інфаркту, станом на ранок 6 квітня залишається критичним.

Він досі у відділенні інтенсивної терапії, підключений до апаратів та без свідомості, повідомляє румунське видання Gazeta Sporturilor.

Луческу у критичному стані

За даними ЗМІ, стан Мірчі Луческу оцінюють як вкрай тяжкий. Покращень за останні години немає, медики утримуються від будь-яких прогнозів.

Зараз дивляться

У лікарні також обмежили доступ — відвідування завершилися ще ввечері, а представників медіа не допускають до будівлі.

Міністр охорони здоров’я Румунії Александру Рогобете підтвердив, що стан тренера залишається критичним і погіршився протягом останніх 24–48 годин.

Луческу в лікарні після інфаркту

Напередодні стан тренера різко погіршився. Через важкі аритмії, які перестали піддаватися лікуванню, його перевели до реанімації.

За наявною інформацією, колишній тренер Шахтаря та Динамо не реагує на зовнішні подразники та перебуває під постійним наглядом лікарів, підключений до систем життєзабезпечення.

Також повідомляється, що після інфаркту медикам довелося проводити реанімаційні заходи та встановити йому ще один стент — п’ятий за рахунком.

Технічний директор Федерації футболу Румунії Міхай Стойкіце, який відвідав лікарню, зазначив, що тренер не відповідає на звернення та перебуває у важкому стані.

Родина просить про приватність

До лікарні прибули найближчі родичі тренера — дружина, син і онук. Син Мірчі Луческу, Разван, терміново прилетів до Бухареста після матчу ПАОКа.

Після візиту до лікарні він звернувся до журналістів із проханням поважати ситуацію та не поширювати неперевірену інформацію.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.