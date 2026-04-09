Шахтер в четверг, 9 апреля, сыграет матч 1/4 финала Лиги конференций УЕФА против голландского АЗ. Игра состоится на Городском стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове.

Начало матча — в 22:00 по киевскому времени.

Шахтер – АЗ Алкмар: прогноз букмекеров на матч

По мнению букмекеров, фаворитом в матче Шахтер – АЗ Алкмар являются подопечные Арды Турана.

Сейчас смотрят

На победу украинской команды принимают ставки с коэффициентом 2.48. Успех голландского клуба оценивают в 2.93. Ничейный результат матча Шахтер – АЗ в основное время – 3.50.

Согласно прогнозу букмекеров, по итогам двух встреч больше всего шансов пройти в следующий раунд имеет АЗ – 1.72. Тогда как проход Шахтера оценивают в 2.18.

За всю историю горняки и сырные фермеры встречались трижды. В сезоне-2004/05 в Кубке УЕФА оба матча остались за нидерландским клубом. В 2023 году команды провели товарищескую встречу, которая завершилась со счетом 3:3.

Победитель двухматчевого противостояния в 1/2 финала сыграет с победителем пары Кристал Пэлас – Фиорентина.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.