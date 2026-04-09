Шахтар у четвер, 9 квітня, зіграє матч 1/4 фіналу Ліги конференцій УЄФА проти нідерландського АЗ. Гра відбудеться на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у Кракові.

Початок матчу – о 22:00 за київським часом.

Шахтар – АЗ Алкмар: прогноз букмекерів на матч

На думку букмекерів, фаворитом у матчі Шахтар – АЗ Алкмар є підопічні Арди Турана.

На перемогу української команди приймають ставки з коефіцієнтом 2.48. Успіх нідерландського клубу оцінюють в 2.93. Нічийний результат матчу Шахтар – АЗ в основний час – 3.50.

Згідно з прогнозом букмекерів, за підсумком двох зустрічей найбільше шансів пройти до наступного раунду має АЗ – 1.72. Тоді як прохід Шахтаря оцінюють у 2.18.

За всю історію гірники та сировари зустрічалися тричі. У сезоні-2004/05 у Кубку УЄФА обидва матчі були за нідерландським клубом. У 2023 році команди провели товариську зустріч, яка завершилася з рахунком 3:3.

Переможець двоматчевого протистояння в 1/2 фіналу зіграє з тріумфатором у парі Крістал Пелас – Фіорентина.

