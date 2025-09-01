Футболист лондонского Челси Михаил Мудрик, временно отстраненный из-за допинга, получил шестимесячный запрет на вождение автомобиля в Великобритании.

Об этом пишет британская газета The Standard.

Мудрику запретили водить машину на 6 месяцев

24-летнему украинскому вингеру запретили управлять автомобилем на шесть месяцев из-за неоднократного нарушения правил дорожного движения в Великобритании.

Сейчас смотрят

Как пишет издание, кульминацией этих нарушений стал штраф за превышение скорости на его BMW M8.

Магистратский суд Лавендер-Хилл в прошлом месяце временно лишил украинца права управлять автомобилем. Сообщается, что за 18 месяцев украинец набрал 13 штрафных баллов на водительских правах.

Михаил не явился на судебное заседание, отправив туда адвоката.

Суд также оштрафовал футболиста на 660 фунтов стерлингов (более 37 тыс. грн). Кроме того, он должен уплатить 130 фунтов стерлингов (7,2 тыс. грн) судебных расходов и 266 фунтов стерлингов (14,7 тыс. грн) в пользу потерпевших.

Напомним, Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения Мудрику из-за положительного допинг-теста.

Считается, что допинг-проба украинца в ноябре 2024 года выявила запрещенное вещество мельдоний. По данным СМИ, допинг-проба Б украинского футболиста также показала положительный результат.

Футболисту грозит длительная дисквалификация до четырех лет.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.