Мудрика забанили у CS2 після конфлікту з поляками: що написав футболіст і реакція
- Бан у CS2 Михайло Мудрик отримав після масових провокацій і образ з боку польських гравців.
- Мудрик заявив, що регулярно стикається з хейтом з боку польських геймерів щодо українців.
Футболіст лондонського Челсі та збірної України Михайло Мудрик, який тимчасово відсторонений через позитивний тест на допінг, отримав новий бан, але цього разу на ігровій платформі.
Це сталося після обміну коментарями з польськими геймерами в онлайн-грі Counter-Strike 2 (CS2).
Мудрика забанили у CS2 через поляків
Суперечка між футболістом та польськими геймерами була сповнена нецензурної лексики та образ з боку поляків. Натомість Мудрик вирішив подратувати їх згадками про Волинь та поділ Польщі між Німеччиною та Москвою у 1939 році.
На скриншотах видно, що Мудрик пише комусь “ти дуже поганий”. У відповідь польські геймери йому радять йти грати у футбол та “бахнути більше наркотиків”. Також була використана нецензурні слова польською.
У відповідь користувач з ніком Mudr1k згадав Волинь як “наступну карту”. Також залишилися скриншоти з коментарями: Волинь будеш пам’ятати вічно, безхатько.
Це призвело до того, що акаунт Мудрика було тимчасово забанено на платформі FACEIT на 28 днів через “токсичність”.
Реакція Мудрика
У коментарі виданню Tribuna.com Мудрик прокоментував словесну перепалку з поляками, зазначивши, що його позиція дуже проста.
– Моя позиція дуже проста. Велика подяка тій частині польського народу, яка щиро підтримує українців. Але я постійно чую й бачу, як частина поляків ставиться до українців, особливо до тих, хто зараз живе в Польщі, – зазначив футболіст.
Мудрик додав, що польські геймери постійно булять українських користувачів в онлайн-іграх. Футболіст зазначив, з боку геймерів з Польщі починається відверта непогана, щойно вони дізнаються, що ви з України.
– Я це відчуваю навіть у дрібницях, наприклад, коли граю в CS. З ними майже неможливо виграти гру, бо щойно ти намагаєшся нормально спілкуватися заради командної гри, і вони дізнаються, що ти з України, починається відверта неповага.
Я неодноразово стикався з тим, як без жодної причини вони обзивали моїх друзів. То звідки в мене має з’явитися любов до поляків у грі? Її не буде. Вони ніколи не покажуть як першими словами в грі пишуть “слава росії”, зате дуже обурюються, коли їм нагадують історію, – додав Михайло.
У футбольних пабліках українські користувачі підтримали футболіста, додавши, що згадки про Степана Бандеру з їхнього боку – це лише вершина айсбергу.
Нагадаємо, що Михайлу Мудрику загрожує дискваліфікація до чотирьох років через виявлені в його крові заборонені речовини. Після проваленого допінг-тесту його усунули від футболу.