Футболіст лондонського Челсі та збірної України Михайло Мудрик, який тимчасово відсторонений через позитивний тест на допінг, отримав новий бан, але цього разу на ігровій платформі.

Це сталося після обміну коментарями з польськими геймерами в онлайн-грі Counter-Strike 2 (CS2).

Мудрика забанили у CS2 через поляків

Суперечка між футболістом та польськими геймерами була сповнена нецензурної лексики та образ з боку поляків. Натомість Мудрик вирішив подратувати їх згадками про Волинь та поділ Польщі між Німеччиною та Москвою у 1939 році.

На скриншотах видно, що Мудрик пише комусь “ти дуже поганий”. У відповідь польські геймери йому радять йти грати у футбол та “бахнути більше наркотиків”. Також була використана нецензурні слова польською.

У відповідь користувач з ніком Mudr1k згадав Волинь як “наступну карту”. Також залишилися скриншоти з коментарями: Волинь будеш пам’ятати вічно, безхатько.

Це призвело до того, що акаунт Мудрика було тимчасово забанено на платформі FACEIT на 28 днів через “токсичність”.

Реакція Мудрика

У коментарі виданню Tribuna.com Мудрик прокоментував словесну перепалку з поляками, зазначивши, що його позиція дуже проста.

– Моя позиція дуже проста. Велика подяка тій частині польського народу, яка щиро підтримує українців. Але я постійно чую й бачу, як частина поляків ставиться до українців, особливо до тих, хто зараз живе в Польщі, – зазначив футболіст.

Мудрик додав, що польські геймери постійно булять українських користувачів в онлайн-іграх. Футболіст зазначив, з боку геймерів з Польщі починається відверта непогана, щойно вони дізнаються, що ви з України.

– Я це відчуваю навіть у дрібницях, наприклад, коли граю в CS. З ними майже неможливо виграти гру, бо щойно ти намагаєшся нормально спілкуватися заради командної гри, і вони дізнаються, що ти з України, починається відверта неповага.

Я неодноразово стикався з тим, як без жодної причини вони обзивали моїх друзів. То звідки в мене має з’явитися любов до поляків у грі? Її не буде. Вони ніколи не покажуть як першими словами в грі пишуть “слава росії”, зате дуже обурюються, коли їм нагадують історію, – додав Михайло.

У футбольних пабліках українські користувачі підтримали футболіста, додавши, що згадки про Степана Бандеру з їхнього боку – це лише вершина айсбергу.

Нагадаємо, що Михайлу Мудрику загрожує дискваліфікація до чотирьох років через виявлені в його крові заборонені речовини. Після проваленого допінг-тесту його усунули від футболу.

