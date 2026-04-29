Мудрика дискваліфікували на 4 роки через допінг: футболіст подав апеляцію
Українського півзахисника лондонського Челсі Михайла Мудрика дискваліфікувала Футбольна асоціація Англії (FA). Його звинувачують у порушенні антидопінгових правил.
Про це повідомив британський журналіст Бен Джейкобс.
Дискваліфікація Мудрика: що відомо
Зазначається, що Михайла Мудрика дискваліфікують на чотири роки, що є максимальним можливим покаранням.
Футболіст уже подав апеляцію проти Футбольної асоціації ще 25 лютого 2026 року.
– Сторони обмінюються письмовими заявами. Слухання ще не призначено, – йдеться у повідомленні.
Тим часом італійський журналіст Фабріціо Романо підтвердив, що Михайло Мудрик отримав чотирирічне відсторонення від Футбольної асоціації Англії.
– Футбольна асоціація Англії дискваліфікувала вінгера Челсі Михайла Мудрика на чотири роки за порушення антидопінгових правил. Мудрик подав апеляцію до CAS, і розгляд справи триває, – зазначив Романо.
CAS підтвердив, що отримав апеляцію від Мудрика
Видання ВВС опублікувало офіційну заяву від Спортивного арбітражного суду (CAS) щодо ситуації з дискваліфікацією вінгера Челсі Михайла Мудрика через порушення антидопінгових правил.
За словами речника Спортивного арбітражного суду, Мудрику було висунуто звинувачення у червні 2025 року, а згодом Футбольна асоціація (FA) винесла максимальну чотирирічну дискваліфікацію. До цього Футбольна асоціація не розголошувала подробиці справи.
У подібних випадках дискваліфікації накладаються заднім числом від початку тимчасової дискваліфікації, тобто поточна дата повернення Михайла Мудрика – приблизно грудень 2028 року.
Однак джерела, близькі до гравця, сподіваються, що він зможе повернутися до гри вже наступного сезону.
Нагадаємо, допінг-скандал за участі Михайла Мудрика розгорівся у грудні 2024 року.
Тоді в його організмі виявили заборонену речовину мельдоній (занесений до списку WADA з 2016 року).
Це сталося після матчів Ліги націй за збірну України проти Грузії та Албанії. Пізніше, в червні 2025 року, відкриття проби Б ще раз підтвердило ці результати.
До паузи вінгер Мудрик встиг провести за “синіх” 73 матчі, оформивши 10 голів та 11 асистів.
Раніше Михайло Мудрик отримав бан у CS2 після масових провокацій і образ з боку польських гравців.
Мудрик заявив, що регулярно стикається з хейтом з боку польських геймерів щодо українців.