Українського півзахисника лондонського Челсі Михайла Мудрика дискваліфікувала Футбольна асоціація Англії (FA). Його звинувачують у порушенні антидопінгових правил.

Про це повідомив британський журналіст Бен Джейкобс.

Дискваліфікація Мудрика: що відомо

Зазначається, що Михайла Мудрика дискваліфікують на чотири роки, що є максимальним можливим покаранням.

Футболіст уже подав апеляцію проти Футбольної асоціації ще 25 лютого 2026 року.

– Сторони обмінюються письмовими заявами. Слухання ще не призначено, – йдеться у повідомленні.

Тим часом італійський журналіст Фабріціо Романо підтвердив, що Михайло Мудрик отримав чотирирічне відсторонення від Футбольної асоціації Англії.

– Футбольна асоціація Англії дискваліфікувала вінгера Челсі Михайла Мудрика на чотири роки за порушення антидопінгових правил. Мудрик подав апеляцію до CAS, і розгляд справи триває, – зазначив Романо.

CAS підтвердив, що отримав апеляцію від Мудрика

Видання ВВС опублікувало офіційну заяву від Спортивного арбітражного суду (CAS) щодо ситуації з дискваліфікацією вінгера Челсі Михайла Мудрика через порушення антидопінгових правил.

За словами речника Спортивного арбітражного суду, Мудрику було висунуто звинувачення у червні 2025 року, а згодом Футбольна асоціація (FA) винесла максимальну чотирирічну дискваліфікацію. До цього Футбольна асоціація не розголошувала подробиці справи.

У подібних випадках дискваліфікації накладаються заднім числом від початку тимчасової дискваліфікації, тобто поточна дата повернення Михайла Мудрика – приблизно грудень 2028 року.

Однак джерела, близькі до гравця, сподіваються, що він зможе повернутися до гри вже наступного сезону.

Нагадаємо, допінг-скандал за участі Михайла Мудрика розгорівся у грудні 2024 року.

Тоді в його організмі виявили заборонену речовину мельдоній (занесений до списку WADA з 2016 року).

Це сталося після матчів Ліги націй за збірну України проти Грузії та Албанії. Пізніше, в червні 2025 року, відкриття проби Б ще раз підтвердило ці результати.

До паузи вінгер Мудрик встиг провести за “синіх” 73 матчі, оформивши 10 голів та 11 асистів.

