Шахтер в четверг, 30 апреля, сыграет матч 1/2 финала Лиги конференций УЕФА против английского Кристал Пэлас. Игра состоится на Городском стадионе имени Генрика Реймана в Кракове.

Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

Шахтер – Кристал Пэлас: прогноз букмекеров

По мнению букмекеров, фаворитом в матче Шахтер – Кристал Пэлас являются подопечные Оливера Гласнера.

На победу английской команды принимают ставки с коэффициентом 2.07. Успех украинского клуба оценивают в 3.88. Ничейный результат матча Шахтер – Кристал Пэлас в основное время – 3.43.

Согласно прогнозу букмекеров, по итогам двух встреч больше всего шансов пройти в следующий раунд имеет Кристал Пэлас – 1.38. Тогда как проход Шахтера оценивают в 3.15.

Это будет первая очная встреча команд в истории. Шахтер ранее 19 раз играл с английскими клубами и выиграл лишь в пяти матчах.

Единственный матч Пэлас против украинского клуба состоялся в первом туре группового этапа текущего сезона – тогда лондонцы обыграли киевское Динамо со счетом 2:0.

Победитель двухматчевого противостояния сыграет в финале Лиги конференций с победителем пары Райо Вальекано — Страсбург.

