Шахтар у четвер, 30 квітня, зіграє матч 1/2 фіналу Ліги конференцій УЄФА проти англійського Крістал Пелас. Гра відбудеться на на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у Кракові.

Початок матчу – о 22:00 за київським часом.

Шахтар – Крістал Пелас: прогноз букмекерів

На думку букмекерів, фаворитом у матчі Шахтар – Крістал Пелас є підопічні Олівера Гласнера.

На перемогу англійської команди приймають ставки з коефіцієнтом 2.07. Успіх українського клубу оцінюють в 3.88. Нічийний результат матчу Шахтар – Крістал Пелас в основний час – 3.43.

Згідно з прогнозом букмекерів, за підсумком двох зустрічей найбільше шансів пройти до наступного раунду має Крістал Пелас – 1.38. Тоді як прохід Шахтаря оцінюють у 3.15.

Це буде перша очна зустріч команд в історії. Шахтар раніше 19 разів грав з англійськими клубами і виграв лише у п’яти матчах.

Єдиний матч Пелес проти українського клубу відбувся в першому турі загального етапу поточного сезону – тоді лондонці обіграли київське Динамо з рахунком 2:0.

Переможець двоматчевого протистояння до фіналу Ліги конференцій зіграє з тріумфатором у парі Райо Вальєкано – Страсбур.

