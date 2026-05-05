Лондонский Арсенал стал первым финалистом Лиги чемпионов сезона 2025/26. Канониры вышли в эту стадию турнира впервые за 20 лет.

Ответный матч Арсенал – Атлетико Мадрид состоялся в Лондоне на стадионе Эмирейтс и закончился со счетом 1:0 (2:1 по сумме двух матчей).

Арсенал – Атлетико: определился первый финалист ЛЧ-2026

Единственный гол в матче забил английский нападающий канониров Букайо Сака в конце первого тайма. Он подобрал мяч после рикошета, когда Ян Облак отразил удар Леандро Троссара, и пробил в сетку ворот матрасников.

Во втором тайме Атлетико больше контролировал мяч, но помешала слаженная оборона «Арсенала».

В целом за матч обе команды записали в статистику лишь по два удара в створ ворот.

В этом розыгрыше Лиги чемпионов подопечные Микеля Артеты могут похвастаться лучшей обороной.

Канониры на стадии плей-офф пропустили лишь один гол от Атлетико в первом матче. А на этапе лиги – четыре, выиграв все восемь матчей основного этапа.

Для Арсенала это будет лишь второй финал в Лиге чемпионов. В 2006 году канониры уступили в решающем матче еврокубка Барселоне.

Финал Лиги чемпионов-2026 состоится 30 мая в Будапеште (Венгрия). Соперником клуба АПЛ станет победитель матча между ПСЖ и Баварией. В первом матче парижане обыграли своих оппонентов со счетом 5:4.

