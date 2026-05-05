Лондонський Арсенал став першим фіналістом Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Каноніри вийшли до цієї стадії турніру вперше за 20 років.

Матч-відповідь Арсенал – Атлетіко Мадрид відбувся у Лондоні на стадіоні Емірейтс та закінчився з рахунком 1:0 (2:1 за сумою двох матчів).

Арсенал – Атлетіко: визначився перший фіналіст ЛЧ-2026

Єдиним голом у матчі відзначився англійський форвард канонірів Букайо Сака наприкінці першого тайму. Він підібрав м’яч після рикошету, після того як Ян Облак відбив удар Леандро Троссара, та пробив у сітку воріт матрацників.

Зараз дивляться

У другому таймі Атлетіко більше контролював м’яч, але на заваді стала злагоджена оборона Арсенала.

Загалом за матч обидві команди записали у статистику лише по два удари у площину воріт.

У цьому розіграші Ліги чемпіонів підопічні Мікеля Артети можуть похизуватися найкращою обороною.

Каноніри на стадії плейоф пропустили лише один гол від Атлетіко у першому матчі. А на етапі ліги – чотири, вигравши всі вісім матчів основного етапу.

Для Арсенала це буде лише другий фінал у Лізі чемпіонів. У 2006 році каноніри поступилися у вирішальному матчі єврокубка Барселоні.

Фінал Ліги чемпіонів-2026 відбудеться 30 травня у Будапешті (Угорщина). Суперником клубу АПЛ стане переможець матчу між ПСЖ та Баварією. У першій грі парижани обіграли своїх опонентів з рахунком 5:4.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.