Бывший футболист сборной Франции и лондонского Арсенала Тьерри Анри высказался о фаворитах предстоящего чемпионата мира по футболу 2026 года, который примут Канада, Мексика и США.

Об этом он рассказал в интервью испанскому изданию Marca.

Анри о фаворитах ЧМ-2026

Тьерри Анри заявил, что Аргентина остается сильной как действующий чемпион, Франция имеет мощную сборную с двумя финалами подряд, а Испания стабильно демонстрирует узнаваемый стиль игры.

– Во-первых, следует выразить большое уважение Аргентине, которая является действующим чемпионом. Это по-прежнему сильная команда, в составе которой играет Месси. Затем идет Франция, у которой отличная сборная и которая дважды подряд выходила в финал. И, наконец, Испания. Меня удивляет, что независимо от того, какие у них игроки, команда всегда играет одинаково: тот же привлекательный стиль, и у них очень трудно отобрать мяч, – сказал Анри.

Также он добавил, что ему нравится полузащита сборной Португалии, в которую входят Жоао Невеш, Бернарду Силва, Витинья, Бруно Фернандеш.

Также среди команд-участниц ЧМ-2026, на которые обратил внимание Анри, он назвал Англию, Бразилию, Норвегию и Сенегал.

– Правда в том, что на чемпионате мира может случиться многое, и все зависит от травм, расписания матчей и т. д., – отметил экс-футболист.

Финальная часть чемпионата мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля. За главный трофей будут бороться 48 команд. Со списком сборных, которые примут участие в Мундиале, вы можете ознакомиться по этой ссылке.

