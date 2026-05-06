Колишній футболіст збірної Франції та лондонського Арсенала Тьєррі Анрі висловився про фаворитів майбутнього чемпіонату світу з футболу 2026 року, який приймуть Канада, Мексика та Сполучені Штати.

Про це він сказав в інтерв’ю іспанському виданню Marca.

Анрі про фаворитів ЧС-2026

Тьєррі Анрі заявив, що Аргентина залишається сильною як чинний чемпіон, Франція має потужну збірну з двома фіналами поспіль, а Іспанія стабільно демонструє впізнаваний стиль гри.

– По-перше, слід висловити велику повагу Аргентині, яка є чинним чемпіоном. Це все ще сильна команда, у складі якої грає Мессі. Потім йде Франція, яка має чудову збірну і двічі поспіль виходила у фіналу. І, зрештою, Іспанія. Мене дивує, що незалежно від того, які гравці у них є, команда завжди грає однаково: той самий привабливий стиль, і в них дуже важко відібрати м’яч, – сказав Анрі.

Також він додав, що йому подобається півзахист збірної Португалії, який складається із Жоао Невеша, Бернарду Сілви, Вітіньї, Бруно Фернандеша.

Також серед команд-учасниць ЧС-2026, на які звернув увагу Анрі, він назвав Англію, Бразилію, Норвегію та Сенегал.

– Правда в тому, що на чемпіонаті світу може статися багато чого, і все залежить від травм, розкладу матчів тощо, – зауважив ексфутболіст.

Фінальна частина чемпіонату світу-2026 відбудеться із 11 червня до 19 липня. За головний трофей змагатимуться 48 команд. Зі списком збірних, які візьмуть участь у Мундіалі, ви можете ознайомитися за цим посиланням.

