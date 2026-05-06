Французский ПСЖ второй год подряд вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА. В полуфинале по итогам двух матчей парижане обыграли мюнхенскую Баварию.

Ответный матч Бавария – ПСЖ состоялся в Мюнхене на стадионе Альянц Арена и завершился со счетом 1:1. По сумме двух матчей 6:5 в пользу подопечных Луиса Энрике.

ПСЖ вышел в финал ЛЧ-2026

Единственный гол в матче Бавария – ПСЖ забил французский вингер гостей Усман Дембеле в начале матча.

Хвича Кварацхелия после перепасовки с Фабианом Руисом сделал рывок вперед, а затем отпасовал на свободного Дембеле, который пробил мяч под перекладину.

Баварии удалось восстановить паритет в счете в Мюнхене лишь в добавленное время второго тайма благодаря голу Гарри Кейна. Однако уже через две минуты арбитр дал финальный свисток в матче.

По владению мячом Бавария переиграла своих соперников (65% против 35%), при этом обе команды нанесли по три удара в створ ворот.

Таким образом, действующий победитель Лиги чемпионов в финале сыграет с лондонским Арсеналом, который в другом полуфинале прошел мадридский Атлетико.

Финал Лиги чемпионов-2026 состоится в Будапеште (Венгрия) на стадионе Пушкаш-Арена 30 мая.

