Французький ПСЖ другий рік поспіль вийшов до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. У півфіналі за підсумками двох матчів парижани здолали мюнхенську Баварію.

Матч-відповідь Баварія – ПСЖ відбувся у Мюнхені на стадіоні Альянц Арена та завершився з рахунком 1:1. За сумою двох матчів 6:5 на користь підопічних Луїса Енріке.

ПСЖ вийшов у фінал ЛЧ-2026

Єдиний гол у матчі Баварія – ПСЖ забив французький вінгер гостей Усман Дембеле на початку матчу.

Хвіча Кварацхелія після перепасування з Фабіаном Руїсом зробив ривок уперед, а потім відпасував на вільного Дембеле, який пробив м’яч під поперечину.

Баварії вдалося відновити паритет у рахунку в Мюнхені лише у компенсований час до другого тайму завдяки голу Гаррі Кейна. Проте вже за дві хвилини арбітр дав фінальний свисток у зустрічі.

За володінням м’ячем Баварія переграла своїх візаві (65% проти 35%), водночас обидві команди завдали по три удари в площину воріт.

Таким чином, чинний переможець Ліги чемпіонів у фіналі зіграє з лондонським Арсеналом, який в іншому півфіналі пройшов мадридський Атлетіко.

Фінал Ліги чемпіонів-2026 відбудеться у Будапешті (Угорщина) на стадіоні Пушкаш-Арена 30 травня.

