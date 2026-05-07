Аргентинский вингер Бенфики Джанлука Престианни рискует пропустить первые матчи своей сборной на чемпионате мира-2026.

Об этом пишет ESPN.

ФИФА распространила бан Престианни на матчи сборной

Международная федерация футбола подтвердила наложение на Джанлуку Престианни глобальной дисквалификации.

Из-за этого вингер Бенфики не сможет принять участие в двух матчах чемпионата мира в США, если его вызовут в состав сборной Аргентины.

Две недели назад УЕФА наказала Престианни дисквалификацией на шесть матчей с отсрочкой трех матчей на испытательный срок.

Причиной стали словесные оскорбления в адрес бразильского игрока Реала Винисиуса в Лиге чемпионов. Во время высказывания оскорблений Престианни прикрывал рот футболкой.

Сообщается, что ФИФА удовлетворила просьбу УЕФА распространить действие дисквалификации не только на европейские турниры, но и на чемпионат мира.

– Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение распространить действие шестиматчевой дисквалификации, наложенной УЕФА на игрока Бенфики Джанлуку Престианни, на международный уровень, — говорится в заявлении футбольной организации.

Аргентина начнет турнир 17 июня матчем против Алжира в Канзас-Сити, а через пять дней сыграет с Австрией в Арлингтоне, штат Техас. В их группу также входит дебютант чемпионата мира Иордания.

20-летний вингер впервые и в последний раз сыграл за Аргентину в товарищеском матче в ноябре. В марте Престианни был вызван на сбор, но не был задействован в товарищеской игре против Замбии.

УЕФА проводил расследование в отношении Престианни по обвинению в расистском оскорблении, выдвинутом Винисиусом. Футболист Реала утверждал, что Престианни употребил испанское слово, означающее обезьяна.

УЕФА не смог доказать факт расистского оскорбления, которое Престианни отрицал. Но футболист признал, что употреблял гомофобную брань.

Престианни уже отбыл первый матч дисквалификации, пропустив ответный матч плей-офф Лиги чемпионов против Реала в феврале. Если Престианни не вызовут в состав сборной Аргентины, он отбудет остаток дисквалификации в матчах под эгидой УЕФА.

На прошлой неделе ФИФА ввела новое правило о красной карточке на ЧМ-2026 — игроков будут наказывать удалением, если они во время общения прикрывают рот.

