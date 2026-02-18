Нападающий мадридского Реала Винисиус Жуниор обвинил соперника в оскорблениях расистского содержания во время первого стыкового матча Лиги чемпионов против португальской Бенфики.

Это привело к остановке игры почти на десять минут на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне.

Скандал на матче Бенфика – Реал

Во втором тайме Винисиус открыл счет в матче, забив после паса от Килиана Мбаппе. Бразилец отпраздновал гол, танцуя у углового флажка, и получил за свое празднование желтую карточку.

После этого футболисты Бенфики вступили с ним в словесную перепалку. Винисиус, в частности, обменялся репликами с аргентинским игроком орлов Джанлукой Престианни, который что-то сказал бразильцу, прикрывая рот своей футболкой.

Тогда Жуниор внезапно пожаловался судье на расизм, а сам матч приостановили. Футболисты Реала утверждали, что Престианни назвал бразильца “обезьяной”.

После матча Винисиус опубликовал в Instagram фото, на котором празднует у углового флажка Бенфики.

– Расисты – это, прежде всего, трусы. Им приходится прикрывать рот футболками, чтобы показать свою слабость. Ничто из того, что произошло сегодня, не является новым для меня в моей жизни и жизни моей семьи. Мне показали желтую карточку за празднование гола. Я до сих пор не знаю, почему, – написал бразилец/

Мбаппе и полузащитник Реала Орельен Чуамени сказали, что команда рассматривала возможность покинуть поле, но решила продолжить игру.

– То, что произошло сегодня вечером, является позором для футбола. Это омрачило игру, особенно после такого удивительного гола. Вини несколько раз сталкивался с этим в течение своей карьеры, и то, что это произошло сегодня вечером и испортило нам вечер как команде, является позором. В футболе и обществе нет места для такого. Это отвратительно, – сказал другой футболист Реала Трент Александр-Арнольд после матча.

Футболисты Бенфики заявили, что, по словам Престианни, он действительно провоцировал Винисиуса, но никогда не прибегал к расистским оскорблениям.

Главный тренер Бенфики Жозе Моуринью после матча раскритиковал Винисиуса за провокационное празднование у углового флажка. По словам специалиста, он сказал Винисиусу, что лучший игрок в истории Бенфики Эусебио был чернокожим.

Также Моуринью выразил удивление, почему именно Винисиус среди всех футболистов в Европе чаще всего становится объектом расистских оскорблений.

– Что-то не так, потому что это происходит на каждом стадионе. На стадионе, где играл Винисиус, что-то происходило. Всегда, – сказал Моуринью.

Судья, вероятно, не слышал, что сказал Престиани, поэтому инцидент остался без наказания в виде желтой карточки. Аргентинец продолжил игру, которую возобновили на 60-й минуте.

В течение остальной части матча Винисиус подвергался громким освистываниям со стороны болельщиков Бенфики. Арбитр также просил сделать объявление через громкоговорители стадиона, чтобы болельщики не бросали предметы на поле.

Напомним, в конце января Бенфика обыграла Реал в матче восьмого тура основного этапа Лиги чемпионов. Решающий гол в компенсированное время забил украинский голкипер Анатолий Трубин в ворота сливочных.

