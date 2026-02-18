Скандал в ЛЧ: Винисиус заявил, что футболист Бенфики назвал его обезьяной – матч останавливали
- Винисиус Жуниор заявил о расистских оскорблениях со стороны игрока Бенфики Джанлуки Престианни после забитого гола.
- Матч Лиги чемпионов в Лиссабоне остановили почти на 10 минут. Реал рассматривал возможность уйти с поля.
- Жозе Моуринью отметил, что странно, почему расистские скандалы чаще всего случаются именно с Винисиусом.
Нападающий мадридского Реала Винисиус Жуниор обвинил соперника в оскорблениях расистского содержания во время первого стыкового матча Лиги чемпионов против португальской Бенфики.
Это привело к остановке игры почти на десять минут на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне.
Скандал на матче Бенфика – Реал
Во втором тайме Винисиус открыл счет в матче, забив после паса от Килиана Мбаппе. Бразилец отпраздновал гол, танцуя у углового флажка, и получил за свое празднование желтую карточку.
После этого футболисты Бенфики вступили с ним в словесную перепалку. Винисиус, в частности, обменялся репликами с аргентинским игроком орлов Джанлукой Престианни, который что-то сказал бразильцу, прикрывая рот своей футболкой.
Тогда Жуниор внезапно пожаловался судье на расизм, а сам матч приостановили. Футболисты Реала утверждали, что Престианни назвал бразильца “обезьяной”.
После матча Винисиус опубликовал в Instagram фото, на котором празднует у углового флажка Бенфики.
– Расисты – это, прежде всего, трусы. Им приходится прикрывать рот футболками, чтобы показать свою слабость. Ничто из того, что произошло сегодня, не является новым для меня в моей жизни и жизни моей семьи. Мне показали желтую карточку за празднование гола. Я до сих пор не знаю, почему, – написал бразилец/
Мбаппе и полузащитник Реала Орельен Чуамени сказали, что команда рассматривала возможность покинуть поле, но решила продолжить игру.
– То, что произошло сегодня вечером, является позором для футбола. Это омрачило игру, особенно после такого удивительного гола. Вини несколько раз сталкивался с этим в течение своей карьеры, и то, что это произошло сегодня вечером и испортило нам вечер как команде, является позором. В футболе и обществе нет места для такого. Это отвратительно, – сказал другой футболист Реала Трент Александр-Арнольд после матча.
Футболисты Бенфики заявили, что, по словам Престианни, он действительно провоцировал Винисиуса, но никогда не прибегал к расистским оскорблениям.
Главный тренер Бенфики Жозе Моуринью после матча раскритиковал Винисиуса за провокационное празднование у углового флажка. По словам специалиста, он сказал Винисиусу, что лучший игрок в истории Бенфики Эусебио был чернокожим.
Также Моуринью выразил удивление, почему именно Винисиус среди всех футболистов в Европе чаще всего становится объектом расистских оскорблений.
– Что-то не так, потому что это происходит на каждом стадионе. На стадионе, где играл Винисиус, что-то происходило. Всегда, – сказал Моуринью.
Судья, вероятно, не слышал, что сказал Престиани, поэтому инцидент остался без наказания в виде желтой карточки. Аргентинец продолжил игру, которую возобновили на 60-й минуте.
В течение остальной части матча Винисиус подвергался громким освистываниям со стороны болельщиков Бенфики. Арбитр также просил сделать объявление через громкоговорители стадиона, чтобы болельщики не бросали предметы на поле.
Напомним, в конце января Бенфика обыграла Реал в матче восьмого тура основного этапа Лиги чемпионов. Решающий гол в компенсированное время забил украинский голкипер Анатолий Трубин в ворота сливочных.