Аргентинський вінгер Бенфіки Джанлука Престіанні ризикує пропустити перші матчі своєї збірної на чемпіонаті світу-2026.

Про це пише ESPN.

ФІФА поширила бан Престіанні на матчі збірної

Міжнародна федерація футболу підтвердила накладення на Джанлуку Престіанні глобальної дискваліфікації.

Через це вінгер Бенфіки не зможе взяти участь у двох матчах чемпіонату світу в США, якщо його викличуть до складу збірної Аргентини.

Два тижні тому УЄФА покарала Престіанні дискваліфікацією на шість матчів з відстрочкою трьох матчів на випробувальний термін.

Причиною стали словесні образи на адресу бразильського гравця Реала Вінісіуса в Лізі чемпіонів. Під час висловлювання образ Престіанні прикривав рот футболкою.

Повідомляється, що ФІФА задовольнила прохання УЄФА поширити дію дискваліфікації не лише на європейські турніри, а й на чемпіонат світу.

– Дисциплінарний комітет ФІФА ухвалив рішення поширити дію шестиматчевої дискваліфікації, накладеної УЄФА на гравця Бенфіки Джанлуку Престіанні, на міжнародний рівень, — йдеться в заяві футбольної організації.

Аргентина розпочне турнір 17 червня матчем проти Алжиру в Канзас-Сіті, а через п’ять днів зіграє з Австрією в Арлінгтоні, штат Техас. До їхньої групи також входить дебютант чемпіонату світу Йорданія.

20-річний вінгер вперше і востаннє зіграв за Аргентину в товариському матчі в листопаді. У березні Престіанні викликався на збір, але не був задіяний у товариській грі проти Замбії.

УЄФА проводив розслідування щодо Престіанні за звинуваченням у расистській образі, висунутій Вінісіусом. Футболіст Реала стверджував, що Престіанні вжив іспанське слово, що означає мавпа.

УЄФА не зміг довести факт расистської образи, яку Престіанні заперечував. Але футболіст визнав, що вживав гомофобну лайку.

Престіанні вже відбув перший матч дискваліфікації, коли пропустив матч-відповідь плейоф Ліги чемпіонів проти Реала у лютому. Якщо Престіанні не викличуть до складу збірної Аргентини, він відбуде решту дискваліфікації в матчах під егідою УЄФА.

Минулого тижня ФІФА запровадила нове правило червоної картки на ЧС-2026 – гравців каратимуть вилученням, якщо вони під час спілкування прикривають рота.

