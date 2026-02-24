УЕФА сообщил о временном отстранении полузащитника Бенфики Джанлуки Престианни из-за эпизода, произошедшего в первом матче плей-офф Лиги чемпионов против мадридского Реала.

Футболист бланкос Винисиус обвинил Престианни в том, что аргентинец якобы назвал его обезьяной.

УЕФА отстранил Престианни

Решение об отстранении Джанулики Престианни приняли после расследования соответствующего эпизода в первом матче плей-офф между Бенфикой и Реалом.

– Контрольно-дисциплинарный орган УЕФА сегодня принял решение о временном отстранении Джанлуки Престианни от следующего матча клубных соревнований УЕФА, в котором он иначе имел бы право участвовать, за явное нарушение статьи 11.11. Этики и дисциплины, связанное с дискриминационным поведением, – говорится в решении.

Также отмечается, что это не влияет на любое решение, которое дисциплинарные органы УЕФА могут принять после завершения расследования и его представления в дисциплинарные органы УЕФА.

Реакция Бенфики

В Бенфике заявили, что сожалеют, что Престианни отстранен на время расследования на один матч.

Орлы сообщили на своем сайте, что обжалуют решение УЕФА, даже если сроки, о которых идет речь, вряд ли будут иметь практическое влияние на ответный матч плей-офф Лиги чемпионов.

Бенфика также подтвердила свою непоколебимую приверженность борьбе с любыми формами расизма и дискриминации.

Таким образом, Престианни пропустит ответный матч против Реала, который запланирован на среду, 25 февраля.

Что произошло в матче Бенфика – Реал

Во втором тайме матча Винисиус открыл счет и совершил провокационное празднование у углового флажка, за что получил желтую карточку.

После этого футболисты Бенфики вступили с ним в словесную перепалку. Винисиус также обменялся репликами с Престианни, который что-то сказал бразильцу, прикрывая рот своей футболкой.

Тогда Жуниор внезапно пожаловался судье на расизм, а сам матч приостановили. Футболисты Реала утверждали, что Престианни назвал бразильца “обезьяной”.

Футболисты Бенфики заявили, что, по словам Престианни, аргентинец действительно провоцировал Винисиуса, но не прибегал к расистским оскорблениям.

