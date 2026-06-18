Американская рефери Тори Пенсо была назначена арбитром матча ЧМ-2026 в группе А между Чехией и Южной Африкой, который состоится в Атланте. Она стала всего второй женщиной, которая будет судить матч мужского чемпионата мира.

Об этом пишет ESPN.

Матч Чехия – ЮАР будет судить женщина-рефери

Пенсо станет второй женщиной-рефери после француженки Стефани Фраппар, которая была главным рефери матча группового этапа между Германией и Коста-Рикой на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

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На матче Пенсо будут помогать на линии поля ее соотечественницы — Брук Майо и Кэтрин Несбитт.

Пенсо судила финал чемпионата мира по футболу среди женщин 2023 года в Австралии и Новой Зеландии, где Испания одержала победу, обыграв Англию со счетом 1:0.

Тори Пенсо начала карьеру арбитра в возрасте 14 лет, чтобы заработать немного денег, а серьезно занялась этим в 18 лет, когда поехала на тренировочный лагерь для арбитров в рамках олимпийской программы развития в Алабаме.

Она изучала рекламу, но не бросала футбол. Позже Пенсо ушла с работы в рекламном агентстве, чтобы полностью посвятить себя судейству.

В сентябре 2020 года она стала первой женщиной, судившей матч MLS за последние более чем 20 лет.

39-летняя Пенсо входит в состав международной группы арбитров ФИФА с 2021 года. В том же году она стала первой женщиной, возглавившей судейскую бригаду, состоявшую исключительно из женщин, в мужском турнире, организованном КОНКАКАФ, и судила матч отборочного турнира к чемпионату мира ФИФА.

В 2022 году она также судила пять матчей на чемпионате мира среди женщин U-20 в Коста-Рике, в том числе один из полуфиналов.

С подробным расписанием и результатами матчей ЧМ-2026 вы можете ознакомиться по этой ссылке.

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