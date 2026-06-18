Американська рефері Торі Пенсо була призначена арбітром матчу ЧС-2026 у групі А між Чехією та Південною Африкою, який відбудеться в Атланті. Вона стала лише другою жінкою, яка судитиме матч чоловічого чемпіонату світу.

Про це пише ESPN.

Матч Чехія – ПАР розсудить жінка-рефері

Пенсо стане другою жінкою-рефері після француженки Стефані Фраппар, яка була головним рефері матчу групового етапу між Німеччиною та Коста-Рикою на чемпіонаті світу 2022 року в Катарі.

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На матчі Пенсо допомагатимуть на лінії поля її землячки – Брук Майо та Кетрін Несбітт.

Пенсо судила фінал чемпіонату світу з футболу серед жінок 2023 року в Австралії та Новій Зеландії, де Іспанія здобула перемогу, обігравши Англію з рахунком 1:0.

Торі Пенсо розпочала кар’єру арбітра у віці 14 років, щоб заробити трохи грошей, а серйозно зайнялася цим у 18 років, коли поїхала на тренувальний табір для арбітрів в межах олімпійської програми розвитку в Алабамі.

Вона вивчала рекламу, але не полишала футбол. Згодом Пенсо залишила роботу в рекламному агентстві, щоб повністю присвятити себе суддівству.

У вересні 2020 року вона стала першою жінкою, яка судила матч МЛС за останні понад 20 років.

39-річна Пенсо входить до складу міжнародної групи арбітрів ФІФА з 2021 року. Того ж року вона стала першою жінкою, яка очолила судівську бригаду, що складалася виключно з жінок, у чоловічому турнірі, організованому КОНКАКАФ, та судила матч відбіркового турніру до чемпіонату світу ФІФА.

У 2022 році вона також судила п’ять матчів на чемпіонаті світу серед жінок U-20 у Коста-Риці, зокрема один із півфіналів.

З детальним розкладом та результатами матчів ЧС-2026, ви можете ознайомитися за цим посиланням.

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