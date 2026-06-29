Главный тренер сборной Кореи Хон Мен Бо подал в отставку со своего поста после того, как команде не удалось выйти в плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года.

Азиатские тигры надеялись выйти в следующий раунд турнира как одна из лучших команд, занявших третье место, но в итоге не смогли этого сделать.

Президент Кореи требует расследования по поводу провала сборной на ЧМ

После фиаско сборной на ЧМ-2026 президент Республики Корея Ли Чжэ Мен призвал провести расследование причин неудачного выступления команды.

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Накануне Хон извинился перед болельщиками и заявил, что ответственность “полностью лежит на мне как на главном тренере”.

Южная Корея потерпела два поражения и одержала одну победу в своей группе на ЧМ, заняв третье место после Мексики и Южной Африки. Шквал критики обрушился на команду после поражения от ЮАР со счетом 0:1.

Болельщики обвиняют Хона, возглавлявшего команду в течение последних двух лет. В понедельник официальный фан-клуб национальной сборной Red Devils опубликовал заявление, в котором призвал Хона “пасть на колени перед всей нацией и навсегда покинуть мир футбола”.

Параллельно президент страны Ли заявил, что испытывает “не просто растерянность, а полное удивление из-за неожиданного результата”. В посте в X Ли отметил, что досрочный вылет азиатских тигров “выглядит как провал организации и кадровой политики”.

– Когда при назначении тренера фаворитизм и кумовство берут верх над компетентностью, результат становится таким же предсказуемым, как огонь, сжигающий бумагу, — сказал он.

Как пишет BBC, назначение Хона на должность главного тренера было спорным с самого начала. Он уже возглавлял команду в 2014 году, но тогда на ЧМ команде не удалось выиграть ни одного матча.

В 2024 году, когда его вновь назначили на эту должность, это вызвало бурную реакцию. Многие болельщики раскритиковали это назначение, считая, что “старая гвардия” футбольной ассоциации отдала руководящую должность своему другу.

По сообщениям местных СМИ, полиция Южной Кореи заявила, что пристально следит за угрозами безопасности в аэропорту Инчхон и других местах после того, как в сети появилась угроза убийства в адрес Хона, который вернулся в Корею на выходных.

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