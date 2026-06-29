Головний тренер збірної Кореї Хон Мьон Бо подав у відставку зі своєї посади після того, як команді не вдалося вийти до плейоф чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Азійські тигри сподівалися вийти до наступного раунду турніру як одна з найкращих команд, що посли третє місце, але у підсумку не змогли.

Президент Кореї хоче розслідування за провал збірної на ЧС

Після фіаско збірної на ЧС-2026 президент Республіки Корея Лі Чже Мьон закликав провести розслідування причин невдалого виступу команди.

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Напередодні Хон вибачився перед уболівальниками та заявив, що відповідальність “повністю лежить на мені як головному тренері”.

Південна Корея зазнала двох поразок та здобула одну перемогу у своїй групі на ЧС, посівши третє місце за Мексикою та Південною Африкою. Шквал критики обрушився на команду після поразки від ПАР з рахунком 0:1.

Вболівальники звинувачують Хона, який очолював команду протягом останніх двох років. У понеділок офіційний фан-клуб національної збірної Red Devils опублікував заяву, в якій закликав Хона “впасти на коліна перед усією нацією та назавжди покинути світ футболу”.

Паралельно президент країни Лі заявив, що відчуває “не просто розгубленість, а цілковите здивування через несподіваний результат”. У дописі в X Лі зазначив, що достроковий виліт азійських тигрів “виглядає як провал організації та кадрової політики”.

– Коли під час призначення тренера фаворитизм і кумівство беруть гору над компетентністю, результат є таким же передбачуваним, як вогонь, що спалює папір, — сказав він.

Як пише BBC, призначення Хона на посаду головного тренера було суперечливим від початку. Він вже очолював команду у 2014 році, але тоді на ЧС команді не вдалося виграти жодного матчу.

У 2024 році, коли його знову призначили на посаду, це викликало бурхливу реакцію. Багато вболівальників розкритикували це призначення, вважаючи, що “стара гвардія” футбольної асоціації віддала керівну посаду своєму другові.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, поліція Південної Кореї заявила, що пильно стежить за загрозами безпеці в аеропорту Інчхон та інших місцях після того, як у мережі з’явилася погроза вбивства на адресу Хона, який повернувся до Кореї на вихідних.

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