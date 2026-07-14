Франция – Испания: где и когда смотреть матч 1/2 финала ЧМ-2026
Матч 1/2 финала ЧМ-2026 по футболу Франция — Испания состоится 14 июля на стадионе AT&T Stadium в Арлингтоне, штат Техас, США.
Начало матча — 22:00 по киевскому времени.
Матч Франция – Испания: где смотреть и кто будет транслировать матч Ле Бле и Фурии Рохи на ЧМ-2026, рассказывают Факты ICTV.
Франция – Испания: где смотреть
Болельщики смогут посмотреть матч Франция – Испания в прямом эфире на OTT-платформе Megogo.
Посмотреть игру на платформе Megogo можно в подразделе Футбол в разделе Спорт, на канале Megogo Футбол 1 по следующим подпискам: Оптимальная, Спорт и во всех MEGOPACK.
Матч Франция – Испания прокомментируют Вадим Шевякин и Виталий Похвала.
Перед игрой в 21:00 также стартует предматчевая аналитическая студия.
На матче Франция – Испания будет работать бригада арбитров, которую возглавит 35-летний Иван Бартон из Сальвадора.
На предыдущем этапе Франция обыграла Марокко со счетом 2:0, а Испания победила сборную Бельгии 2:1.
Франция — Испания: прогноз букмекеров
По мнению букмекеров, фаворитом в матче Франция — Испания являются подопечные Дидье Дешама
На победу французов принимают ставки с коэффициентом 2.44. Успех испанцев оценивают в 3.25. Ничейный результат матча Франция – Испания в основное время – 3.19.
Это будет 39-я очная встреча команд в истории: 13 раз побеждали французы, 18 – испанцы, еще семь матчей завершились ничьей. Последний раз команды встречались в 1/2 Лиги наций в 2025 году, когда Фурия Роха одолела соперников со счетом 5:4.