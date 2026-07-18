Матч за третье место на ЧМ-2026 по футболу Франция – Англия состоится 19 июля на стадионе Хард-Рок-Стэдиум в Майами, штат Флорида, США.

Начало матча — 00:00 по киевскому времени.

Матч Франция – Англия, где смотреть и кто покажет матч Ле Бле и Трех львов на ЧМ-2026, рассказывают Факты ICTV.

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Франция – Англия: где смотреть

Болельщики смогут посмотреть матч Франция – Англия в прямом эфире на OTT-платформе Megogo.

Посмотреть игру на платформе Megogo можно в подразделе Футбол в разделе Спорт, на канале Megogo Футбол 1 по следующим подпискам: Оптимальная, Спорт и во всех MEGOPACK.

Матч Франция – Англия прокомментируют Вадим Шевякин и Вадим Скичко.

На матче Франция – Англия будет работать бригада арбитров во главе с 42-летним венесуэльцем Хесусом Валенсуэлой.

На стадии 1/2 финала Франция потерпела поражение от Испании со счетом 0:2, а Англия упустила победу, ведя в счете 1:0 против Аргентины. Игра подопечных Томаса Тухеля завершилась поражением 1:2.

Для французов это станет четвертым матчем в истории за бронзовые медали ЧМ. Два из трех предыдущих раз они побеждали в матче за третье место: в 1958 году обыграли ФРГ (6:3) и в 1986 году победили Бельгию (4:2), однако в 1982 году уступили Польше (2:3).

Англичане в третий раз в истории сыграют в матче за третье место: первые две попытки завоевать бронзовые медали ЧМ завершились фиаско — в 1990 году они проиграли Италии (1:2), а в 2018 году – Бельгии (0:2).

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