Не только юбилей: почему ФИФА хочет увеличить количество участников ЧМ-2030
- По данным СМИ, ФИФА хочет расширить ЧМ-2030, чтобы увеличить шансы сборной Китая попасть на турнир.
- Главный мотив ФИФА – доступ к китайскому рынку с аудиторией более 1,4 млрд человек.
Международная федерация футбола (ФИФА) намерена увеличить количество команд на ЧМ-2030. Одна из главных причин этого шага – привлечение к соревнованиям Китая.
Об этом пишет издание Politico.
Почему ФИФА хочет расширить ЧМ
Ключевой мотив ФИФА – экономический. Организация рассчитывает существенно заработать на гигантском рынке страны с населением более 1,4 млрд человек.
К слову, Китай не участвовал в чемпионатах мира с 2002 года. Тогда сборная из Поднебесной вылетела по итогам группового этапа, потерпев три поражения и не забив ни одного гола.
В отборе к нынешнему ЧМ сборная Китая потерпела неудачу на третьем этапе квалификации. Команда под руководством Бранко Иванковича заняла лишь пятое место с 9 очками (три победы и семь поражений).
Юбилейный Мундиаль-2030, посвященный 100-летию турнира, станет первым в истории, который пройдёт на трёх разных континентах – в Европе, Африке и Южной Америке.
Турнир примут Испания, Марокко, Португалия, а также несколько матчей пройдут в Аргентине, Парагвае и Уругвае. ЧМ-2030 пройдет с 8 июня по 21 июля.
Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил, что организация планирует обсудить расширение формата чемпионата мира, приуроченное к столетию со дня проведения первого чемпионата мира.