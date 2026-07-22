Международная федерация футбола (ФИФА) намерена увеличить количество команд на ЧМ-2030. Одна из главных причин этого шага – привлечение к соревнованиям Китая.

Об этом пишет издание Politico.

Почему ФИФА хочет расширить ЧМ

Ключевой мотив ФИФА – экономический. Организация рассчитывает существенно заработать на гигантском рынке страны с населением более 1,4 млрд человек.

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К слову, Китай не участвовал в чемпионатах мира с 2002 года. Тогда сборная из Поднебесной вылетела по итогам группового этапа, потерпев три поражения и не забив ни одного гола.

В отборе к нынешнему ЧМ сборная Китая потерпела неудачу на третьем этапе квалификации. Команда под руководством Бранко Иванковича заняла лишь пятое место с 9 очками (три победы и семь поражений).

Юбилейный Мундиаль-2030, посвященный 100-летию турнира, станет первым в истории, который пройдёт на трёх разных континентах – в Европе, Африке и Южной Америке.

Турнир примут Испания, Марокко, Португалия, а также несколько матчей пройдут в Аргентине, Парагвае и Уругвае. ЧМ-2030 пройдет с 8 июня по 21 июля.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил, что организация планирует обсудить расширение формата чемпионата мира, приуроченное к столетию со дня проведения первого чемпионата мира.

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