Не лише ювілей: чому ФІФА прагне збільшити кількість учасників ЧС-2030
- За даними ЗМІ, ФІФА хоче розширити ЧС-2030, щоб збільшити шанси збірної Китаю потрапити на турнір.
- Головний мотив ФІФА – доступ до китайського ринку з аудиторією понад 1,4 млрд людей.
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) націлена на збільшення кількості команд на ЧС-2030. Одна з головних причин цього кроку – залучення до змагань Китаю.
Про це пише видання Politico.
Чому ФІФА хоче розширити ЧС
Ключовий мотив ФІФА – економічний. Організація розраховує суттєво заробити на гігантському ринку країни з населенням понад 1,4 млрд людей.
До слова, Китай не грав на чемпіонатах світу з 2002 року. Тоді команда з Піднебесної вилетіла за підсумками групового етапу, зазнавши трьох поразок із нулем у графі забитих голів.
До цьогорічного ЧС збірна Китаю зазнала невдачі на третьому етапі кваліфікації. Команда під керівництвом Бранко Іванковича фінішувала лише п’ятою з 9 очками (три перемоги та сім поразок).
Ювілейний Мундіаль-2030, присвячений 100-річчю турніру, стане першим у історії, який проведуть на трьох різних континентах – у Європі, Африці та Південній Америці.
Турнір приймуть Іспанія, Марокко, Португалія, а також кілька матчів зіграють в Аргентині, Парагваї та Уругваї. ЧС-2030 триватиме з 8 червня до 21 липня.
Раніше президент ФІФА Джанні Інфантіно підтвердив, що організація планує обговорити розширення формату чемпіонату світу, приурочене до сотої річниці від дня проведення першого мундіалю.