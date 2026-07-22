Міжнародна федерація футболу (ФІФА) націлена на збільшення кількості команд на ЧС-2030. Одна з головних причин цього кроку – залучення до змагань Китаю.

Про це пише видання Politico.

Чому ФІФА хоче розширити ЧС

Ключовий мотив ФІФА – економічний. Організація розраховує суттєво заробити на гігантському ринку країни з населенням понад 1,4 млрд людей.

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До слова, Китай не грав на чемпіонатах світу з 2002 року. Тоді команда з Піднебесної вилетіла за підсумками групового етапу, зазнавши трьох поразок із нулем у графі забитих голів.

До цьогорічного ЧС збірна Китаю зазнала невдачі на третьому етапі кваліфікації. Команда під керівництвом Бранко Іванковича фінішувала лише п’ятою з 9 очками (три перемоги та сім поразок).

Ювілейний Мундіаль-2030, присвячений 100-річчю турніру, стане першим у історії, який проведуть на трьох різних континентах – у Європі, Африці та Південній Америці.

Турнір приймуть Іспанія, Марокко, Португалія, а також кілька матчів зіграють в Аргентині, Парагваї та Уругваї. ЧС-2030 триватиме з 8 червня до 21 липня.

Раніше президент ФІФА Джанні Інфантіно підтвердив, що організація планує обговорити розширення формату чемпіонату світу, приурочене до сотої річниці від дня проведення першого мундіалю.

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